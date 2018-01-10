أخبار مصر اليوم الاربعاء 10/1/2018.. أهم ما ورد فى الصحف المصرية

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تصدرت أخبار مصر اليوم الاربعاء ابرز الصفحات في الصحف المصرية والمواقع الإخبارية التي تهتم بالشأن الداخلي والخارجي للبلاد، حيث أعلن في أخبار مصر اليوم العديد من الأنباء التي تخص وزارة التموين بالإضافة إلى والكشف عن الأجهزة الكهربائية التي تعد أكثر استهلاكا،

أخبار مصر اليوم الاربعاء 10/1/2018: مع ارتفاع الأسعار: تعرف علي أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء

ورد أن وزارة الكهرباء، قد نشرت بيان يؤكد أن هناك العديد من الأجهزة الكهربائية تعد مستهلكة للطاقة ويترتب علي استعمالها زيادة كمية الكهرباء المستخدمة وبالتالي ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء كما قدمت بعض النصائح يجب التعامل معها حتى يتمكن المواطن من خفض قيمة فاتورته الشهرية، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المصدر من هنا.

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أخبار مصر اليوم الاربعاء 10/1/2018: بعد انتهاء مهلة تجديد البطاقة التموينية: تعرف على كيفية الحصول على الخبز والسلع التموينية

يعيق بعض المواطنين التابعين إلى وزارة التموين العديد من الخطوات من الحصول علي السلع التموينية والخبز المقررة على البطاقة التموينية، ولهذا كشفت وزارة التموين عن بعض التصريحات بشأن كيفية الحصول على السلع التموينية والخبز المدعم بعد انتهاء مهلة الـ15 يوما المقررة من قبل وزارة التموين، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المصدر من هنا.

أخبار مصر اليوم الاربعاء 10/1/2018: تعرف على حكم مباراة كأس السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي

مع اقتراب منافسة كأس السوبر التي من المقرر أن تضم كلا من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام غريمه القادم من لاعبي فريق المصري البورسعيدي، ينتهي الفريقين من كافة الاستعدادات الخاصة باللقاء الذي سوف يجمع الأهلي والمصري البورسعيدي في مدينة العين الإماراتية، وقد ورد أنه قد أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن اسم حكم مباراة الاهلي المرتقبة، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المصدر من هنا.

أخبار مصر اليوم الاربعاء 10/1/2018: تعرف على قائمة السلع التي سيتم فرض القيمة المضافة عليها

صرحت وزارة المالية أنه قد تقرر فرض القيمة المضافة على 20 سلعة مختلفة داخل الاسواق المصرية وهذا يرجع إلى العديد من الأسباب، وأنها قد اعتمدت رسميا هذه القوائم النهائية التي سوف يتم فرض القيمة المضافة عليها ليتم العمل بها، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المصدر من هنا.