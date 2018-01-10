إطلاق “مبادرة “أسأل الرئيس” اليوم وحتى يوم 15 يناير الجاري

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تابع موقع مصر 365 إطلاق رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” مبادرة جديدة تحت مسمى “أسأل الرئيس” حيث يستقبل الرئيس أسئلة جميع مواطني جمهورية مصر العربية من العاشر من شهر يناير الجاري إلى الخامس عشر من شهر يناير الجاري لعام 2018.

وقد أعلنت المصادر المسؤولة أن الرئيس “عبدالفتاح السيسي” سوف يتلقى جميع تساؤلات المواطنين بفترة الرئاسة الأولى له، وسوف يجيب عن جميع التساؤلات التي ورد إلى مبادرة “أسأل الرئيس” في يوم الخامس عشر من شهر يناير الجاري لعام 2018.

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وأعلن الرئيس “عبدالفتاح السيسي” أن إطلاق المبادرة الجديدة “أسأل الرئيس” قد بدأت عن طريق صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وأجب عن العديد من التساؤلات التي شغلت الرأي العام المصري في الداخل وخارج الدولة المصرية خلال مؤتمر شباب الإسماعيلية، ومؤتمر شباب الإسكندرية في جلسة خاصة تمت تحت مسمى “أسال الرئيس”.

وقد تم إطلاق مبادرة “أسأل الرئيس” أطرح سؤالك عبر عن رأيك، على أن يتم إرسال جميع الأسئلة عبر الموقع الإلكتروني https://egyouth.com/ar/askpresident على أن يستمر تلقي جميع التساؤلات من جموع المواطنين ابتداء من اليوم الموافق يوم الأربعاء العاشر من شهر يناير الجاري إلى يوم الخامس عشر من شهر يناير الجاري لعام 2018، وسوف يقوم الرئيس “عبدالفتاح السيسي” بنفسه بالإجابة على الأسئلة خلال المؤتمر القادم.

وأعلنت الصفحة الرسمية للرئيس “عبدالفتاح السيسي” إن مبادرة أسأل الرئيس قد تم إطلاقها في شهر أبريل السابق من عام 2017، كأحد فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في محافظة الإسماعيلية، في إطار حرص رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” على التواصل المباشر مع جموع الشعب المصري، والعمل على تعزيز ثقافة مد جسور التعاون والحوار بين المواطنين وبين القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية.

وأوضحت الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي أنه تم فتح باب استقبال جميع الاستفسارات والاقتراحات إلى جانب تساؤلات المواطنين من خلال فتح الباب من جديد لمبادرة “أسأل الرئيس” من أجل التواصل المباشر مع رئيس الدولة المصرية وفتح باب الحوار مع جميع القيادات السياسية المصرية في الوقت الراهن، على أن يقوم الرئيس بنفسه بالرد عن جميع التساؤلات والمقترحات وكذلك الاستفسارات.

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