تعرف على تفاصيل القرعة العلنية بشمال سيناء لتوزيع سيارات بتخفيض 50 ألف جنيه

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تم عقد القرعة العلنية لتوزيع الدفعة الأولى من السيارات على الشباب، وهذا يأتي من ضمن مبادرة القائد عبد الفتاح السيسى ،حتى تتمكن الشباب من مزاولة مهنة شريفة ، و ذلك بتمويل مشترك من صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقد تم هذا بحضور اللواء محمد السعدني، سكرتير عام المحافظة.

وقد حضر اللواء محمد السعدني، نائبا عن محافظ في شمال سيناء، اللواء السيد عبدالفتاح حرحور المهندس سليمان العماري، والذي يشغل منصب قائد فرع جهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندسة آمال زيدان، والذي تشغل منصب نائب قائد الفرع، محمد سلامة، قائد قسم التنمية المجتمعية والبشرية ووحدة الإقراض متناهية الصغر في فرع الجهاز، وذلك بحضور بعض الشباب وأسرتهم.

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كما شدد المهندس سليمان العماري، قائد فرع جهاز إنماء المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هذه المركبات دفعة أولى للمشاركة في إدخار فرص عمل للشباب، موجها إلى أن التسهيلات الصدارة من تحيا مصر والجهاز لصالح هؤلاء الشبان، والذي أتاح إدخار السيارة بقيمة أقل من مكان البيع والشراء الخارجية بحوالي 50 ألف جنيه.

وكذا قلل من قيمة المقدم إلى 25 % عوضا عن 35 % تيسيرا على الشبان، إلى منحى مبالغة مدة الإعفاء من الرسوم طوال مرحلة سداد الأقساط على مدار 72 شهرا عوضا عن 48 شهرا، وهناك أفضلية أخرى أضيفت بتوجيهات اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، بإدراج حاصلي مهن خاصة إلى منحى أصحاب الرخص المهنية ضمن فرص الاستحواذ على المركبة.

كما أعلن أن هناك فرصا أخرى لشباب المحافظة، حيث يجرى التنسيق لتمويل مشروع السيارات 7 راكب، وذلك لحل مشكلة المواصلات داخل مدينة العريش، وأيضاً توفير عدد من الميكروباصات حمولة 25 و32 راكبا للمساهمة في حل مشكلة النقل بين المحافظات أخرى للحد من ارتفاع أسعار السولار ،وهذا إلى جانب إقامة مشروعات أخرى متنوعة ويأتي هذا لصالح شباب المحافظة وبشروط ميسرة للشباب وفقا لسياسة الجهاز.

وأضاف السيد حرحور أنه قد تم تقسيم المتقدمين لمجموعتين: مجموعة تمثل مراكز و مدن: العريش والشيخ زويد ورفح، وأخرى تمثل مراكز ومدن بئر العبد والحسنة ونخل، كما أكدت المهندسة آمال زيدان، أن إجمالي المتقدمين قد بلغ 105 شباب من مختلف المراكز ، وكانت الأوراق قد استوفت منهم والشروط المقررة عدد 84 شابا، بينما تم استبعاد 21 شابا، وهذا بجانب رفض عدد 13 آخرين وذلك بعد الاستعلام عنهم وتبين أنهم غير مستوفين للشروط.

والشروط التي يجب توافرها في المتقدمين هي: أن يكون المتقدم لديه اوراق تثبت أنه قد أدى الخدمة العسكرية أو أنه قد أعفى منها، وأن يكون رسميا مقيما داخل مصر أو محافظتها إقامة دائمة، ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية ما لم يكن رد إليه اعتباره.

وأيضاً أن يتعهد المتقدم لهذا المزاد بالالتزام رسميا بأن يسدد المبلغ المستحق على السيارة وهذا وفقا لشروط السداد، كما يتعهد المتقدم أيضاً قانونيا بأن يستخدم السيارة في حالة امتلاكها بنفسه، كما جاء أنه يجب أن يتعهد المتقدم أنه لن يقوم بالتصرف في هذه السيارة بأحد الطرق المتاحة قبل أن يمر 6 سنوات علي الاقل من تاريخ الشراء بالإضافة إلى شرط أن ينتهي من تسديد جميع الأقساط.

وأن يقوم كل متقدم بسداد حصته في السيارات بمبلغ 51.500 ألف جنيه، بما يعادل 25% من قيمة السيارة والذي يبلغ سعرها 206 آلاف جنيه، ويفضل أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة مهنية سارية.

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