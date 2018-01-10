مصادر بالنقل تكشف أقرب مقترح بشأن الأسعار الجديدة لتذاكر المترو

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رفعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق اليوم الأربعاء مقترحات بشأن أسعار تذاكر المترو إلى وزارة الإنفاق المتوقع تطبيقها في مطلع شهر يوليو المقبل.

وقد أوضحت مصادر بوزارة النقل أن شركة المترو رفعت مقترحين بالأسعار الجديدة لوزير النقل الدكتور هشام عرفات لاختيار مقترح مضيفا أن المقترح الأول يتضمن سعر الشريحة الأولى بقيمة 2 جنيه مقابل ركوب أول 8 محطات، والشريحة الثانية بقيمة 3 جنيهات والشريحة الثالثة بقيمة 4 جنيهات بينما سعر الشريحة الرابعة والأخيرة بقيمة 5 جنيهات والتي تضمن ركوب المواطن جميع المحطات وعددهم 35 محطة.

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وأضافت المصادر أن المقترح الثاني تتضمن تصور مختلف حيث تتضمن الشريحة الأولى 9 محطات بسعر 3 جنيهات والشريحة الثانية بسعر 4 جنيهات بينما سعر الشريحة الثالثة والأخيرة بسعر 5 جنيهات مقابل ركوب المواطن بجميع محطات المترو مشيرة إلى رفض الوزارة مقترح أن تصبح تذكرة المترو الشاملة لجميع المحطات بسعر 6 جنيهات وأن تصبح بسعر 5 جنيهات فقط.

وتوقعت المصادر أن المقترح الثاني هو الأقرب للتطبيق على أسعار مترو الأنفاق والذي يبدأ سعرها 3 جنيهات مقابل أول 9 محطات مضيفا أن الوزارة تدرس فى الوقت الراهن عدد من المقترحات بشأن الأسعار الجديدة لتذاكر قطارات السكة الحديد.

وأوضحت مصادر رسمية أن زيادة أسعار تذاكر القطارات المكيفة سوف تتراوح ما بين 10 و 50% بينما تعيد الوزارة الدراسة بشكل كامل في أسعار تذاكر الدرجة الثالثة والمميزة الثانية بالقطارات خاصة وأن هناك تذاكر يقدر سعرها ب جنيه واحد فقط.

ويذكر أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات أن زيادة أسعار تذكرة المترو سوف يطبق نظام الدفع على عدد المحطات لن يرتفع عن 6 جنيهات مؤكدا أن الزيادة سوف تكون في مصلحة المواطن لتتمكن الدولة من الإنفاق على المرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات إلى جانب الإنفاق على الصيانة المستمرة لخطوط مترو الأنفاق خاصة الخط الأول وتحسين الخدمة.

وأوضح عرفات أن مترو الإنفاق يحتوي على 77 محطة ولا يجوز أن يكون سعر تذكرة المترو موحد للمواطن الذي يستقل جميع المحطات مقارنة بالمواطن الذي يستقل عدد محدود من المحطات مضيفا أن الهدف من تطبيق ذلك الإجراء هو تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين مشيرا إلى بدء تطبيق أسعار تذاكر المترو الجديدة بداية من شهر يونيو المقبل.

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