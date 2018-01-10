وزارة المالية تعلن عن وجود وظائف شاغرة

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تعلن وزارة المالية عن وجود وظائف شاغرة ببعض الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها، وذلك بالإدارة المركزية للشئون الهندسية بقطاع الأمانة العامة والتي تقع بديوان عام وزارة المالية، ويتم ذلك عن طريق الندب الكلي من وحدات الجهاز الإداري لجمهورية مصر العربية.

كما تضمنت الوظائف القيادية رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية وذلك بالمستوي الوظيفي “العالية” وأيضا تعلن عن طلب مدير عام الصيانة وذلك بمستوى “مدير عام”.

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بينما تضمنت الوظائف الإدارية الإشرافية الآتي: مدير إدارة التصميم والرسوم، وتتضمن وظيفة المستوى الوظيفي الأولى التخصصية وظيفة مهندس كهرباء “قوى وآلات”.

وتسعى وزارة المالية إلى تعيين وظائف جديدة للشباب الذين على مقتبل عمرهم، حتى تستفيد الهيئة من هؤلاء الشباب، والذي ما يطالب به دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمرات والاحتفالات، ويشدد علي أن هؤلاء الشباب لديهم فكر ورؤية ويستطيعوا أن ينهضوا بمصر ومستقبل مصر واقتصاد الدولة، ويظهر أمام العالم أن شباب مصر قادرون على تحمل المسؤولية والمهام الصعبة في أي وقت وفي أي حين .

ومن جهة أخرى تسعى جميع الهيئات الحكومية، بالإعلان عن الوظائف التي تحتاجها الدولة حتى تغير من المنظومة القديمة، ولعلنا نسمع من الحين والآخر وجود موظف مرتشي أو مجموعة موظفين مرتشين، فمن المفترض أن تقوم الهيئات الحكومية بعمل فحص مستمر علي جميع موظفيها.

حتى تتأكد من أمانتهم ومن مباشرة وظيفتهم بشكل جيد لا يشوبه شئ، أو تقوم الهيئات بالتعاقد مع موظفي جدد كي يمحوا مشكلة الرشوة الذي تعاني منها كثيراً من الهيئات في مصر، بل ومعظم الدول العربية.

ومن جهة أخرى أثبت الشباب أنه قادر على تولي مناصب ذات أهمية في الدولة المصرية، وكثيراً ما نرى منهم يقوم بتنظيم المؤتمرات العالمية مثلما حدث في مؤتمر الشباب الأخير، والذي أشاد به الرئيس عبد الفتاح السيسي والشكل الذي ظهر به مؤتمر الشباب الأخير الذي أقيم في شرم الشيخ، وأكد على دور الشباب الرئيسي في هذا الوقت وأنه قادر على تحمل المسئولية.

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