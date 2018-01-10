تعرف على كيفية الحصول على السلع التموينية بدون بطاقة

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أعلن المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزارة قامت بإصدار تعليمات مهمة وواضحة، وهي منح المواطنين “كارت” من أجل الحصول على السلع التموينية والخبز، وكل ذلك سيأتي بعد اتمام المهلة المحددة البطاقات التموينية ” بدل فاقد” و ” بدل تالف”.

وأضاف “رمضان” أنه لا يوجد فرض سلع بعينها على التموين، وأن لكل بقال الحق في اختيار السلع التي تتناسب مع طلبات المستهلكين منه، وعندما يواجه أي بقال مشكلة فرض أي سلع تموينية عليه، يقوم على الفور بتقديم شكوى لمكتب وزير التموين.

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وأوضح ” رمضان” أن هناك شروط لابد أن تنطبق على البقالين من أجل الحصول على رخص لبيع التموين، مضيفاً أن الوزارة لا تحتاج الآن إلى بقالين التموين، حيث يوجد الآن أكثر من 30 ألف بقال، وهذا عدد كافي في الوقت الراهن.

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وأكد المتحدث باسم وزارة التموين، أن وزارة التموين تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين وأيضا تعمل الوزارة على توفير الخبز والسلع التموينية لمن لا بطاقة له، وتقوم بتنفيذ الإجراءات الجديدة على تقيد المواليد الجدد على البطاقات التموينية، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين.

شدد “رمضان” على ضرورة تسعير السلع التموينية من أجل حماية المستهلك، وأكد أن هذا القرار لا يمكن الرجعة فيه وأن كل ذلك يعود على المواطن بالإيجاب، موضحاً أن وزارة التموين تعمل على توعية المواطنين من أجل معرفة حقوقهم عند شرائهم لكافة السلع.

وقال أن الوزارة ستقوم بعمل حملات تفتيشية على المحلات من أجل رقابة الأسعار على السلع الغذائية، وطالبت الوزارة أيضاً من كافة الأجهزة الرقابية على مستوى الجمهورية أن تقوم بعمل حملات رقابية على كبار التجار، والموزعين للسلع، لتوجيههم بشكل جيد، ليعرفوا أن هذا القرار في مصلحة المواطن والبائع.

وفي ذات السياق صرح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك العديد من البقالين استجابوا بالفعل قرار تسعير السلع، وأضاف أن هناك تجار آخرون لم يستجيبوا لهذا القرار حتى الأن، وأنه لابد من زيادة التوعية والتوجيه للمستهلكين والبقالين أيضاً والعمل على تنفيذه بشكل صحيح.