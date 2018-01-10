تعرف على أبرز المرشحين الجدد إلى الانتخابات الرئاسية 2018

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أعلن سمير البمباوي، أنه سوف يقوم بترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأضاف أنه يعتمد على برنامج انتخابي قوي يقوم من خلاله بتقدم مصر ونهوضها، وأن يجعلها من أهم الدول الكبرى، والجديد بالذكر أن سمير البمباوي الشهير ” بالحاج سمير”، هو من أبناء قرية البتانون محافظة المنوفية.

وقد أشار ” البمباوي”، عبر ما نشره في بياناً بصفحته بموقع التواصل الاجتماعي، قائلاً؛ أنه رغم إيمانه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الرئيس الوحيد جدير بإدارة البلاد في الفترة المقبلة، لأنه ه الرئيس الذي يملك الكثير من الحزم والحسم والقيادة في كافة الأمور.

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وهو الوحيد الذي لديه دراية بجميع قضايا الوطن، والمنطقة المحيطة، والعالم، وأضاف أن المجتمع المصري خير شاهداً على تحقيق التطوير الذي بدأه الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة، ويعمل دائماً على النهوض بالاقتصاد المصري بخطي ثابتة.

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وأكد ” البمباوي” أنه سوف يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية 2018 وذلك من أجل إرساء الديمقراطية، التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشدة، وأيضاً لطرح رؤيته المستقبلية التي تعمل على نهوض مصر وتقدمها.

قام ” البمباوي” بدعوة الأصدقاء الذين يرون فيه أنه مثالاً مميزاً للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وأنه قادراً على تولى هذه المسئولية الكبيرة، وأنه أيضاً قادر على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، أن يقوموا بتأييده وأن يحفظه من أجل تولى هذا المنصب الجديد.

وأضاف أنه كان قد رشح نفسه في انتخابات 2012، وأنه طرح أفكاراً عديدة في تلك الوقت، وقال أنه تم تطبيق عدد كبير من تلك الأفكار ومنها، تعمير الصحراء، وأيضاً تمليك الأراضي، من أجل استصلاح الأراضي بالصحراء وجعلها أرض خضراء.

موضحاً أنه أول من أقترح في برنامجه السابق، تعيين مستشارين للرئاسة في كافة المجالات، وأنه أيضاً أول من طالب بعدم حضور الجماهير في المباريات حتى لا تقع حدوث في هذه الفترة الحساسة آنذاك، وقال أنه قدم العديد من الأفكار التي اتخذت في الاعتبار الأن.

وأكد أنه عندما يطرح أفكار جديدة، لم تكن لأجله فقط بل يطرحها من أجل الأخذ بها للنهوض بمصر، وقال في ختام ما نشره، أنه يدعو للرئيس السيسي بالتوفيق في رئاسة مصر الفترة المقبلة، وأيضاً جميع المرشحين وهو منهم.