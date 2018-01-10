الهيئة الوطنية للانتخابات: يوم الجمعة القادم إجازة كالمعتاد في مكاتب الشهر العقاري

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تابع موقع مصر 365 جميع القرارات المتعلقة بالانتخابات المصرية حيث انها من القرارات التي تهم المواطن المصري والرأي العام بأكمله وان معرفتها يؤثر بشكل ايجابي جدا على الوعي العام للشعب المصري، لذلك قمنا بمتابعة كل الاخبار الخاصة بالانتخابات الرئاسية المصرية، وما يخص المواعيد المهم في هذه العملية الديمقراطية.

والجدير بالذكر أنه مؤخر قد كان يتم الاعداد موعد تقديم إقرارات التأييد للمرشحين المحتملين للرئاسة في جمهورية مصر العربية، ومن جهتها فقد قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالاعلان بصفة رسمية عن أن يوم الجمعة القادم والموافق 12 يناير 2018، سوف يكون كالمعتاد إجازة رسمية في مكاتب الشهر العقاري في جميع أنحاء الجمهورية وبما فيهم المكاتب المكلفة بعملية التحرير والتوثيق من اجل إقرارات التأييد المقدمة من أجل مرشحي رئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

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ومن جانب اخر فقد أضافت الهيئة المصرية للانتخابات خلال تصريحها في بيان رسمي لها، أنه في حالة اعتبار يوم الجمعة يوم عمل عادي في اي جهة حكومية وحيث انه يجب توثيق إقرارات التأييد الرئاسي في بعض مكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذا الامر فان يتطلب قرارا وزاريا من قبل وزير العدل لكي يعتبر يوم الجمعة يوم عمل عادي .

ويذكر انه قد تم الإعلان من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات انه تم اصدار قرار رسمي من اجل ان يتم استمرار العمل في مكاتب الشهر العقارى وذلك من اجل ان يتم استقبال تحرير التوكيلات الخاصة بتأييد الراغبين في الترشح في الانتخابات الرئاسية، وسوف يستمر هذا الامر حتى يوم 29 من شهر يناير الحالي.

ومن جهة اخرى فقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في جمهورية مصر العربية عن الجدول الزمني الخاص بمواعيد الانتخابات الرئاسة المصرية التي من المقرر ان تتم في العام الحالي عام 2018، وقد تم الاعلان عن كلا من الشروط الخاصة بالترشح وايضا تم إعلان مواعيد الجولة الأولى ومواعيد جولة الإعادة وايضا تم إعلان الحد الأقصى للمبالغ التي مصرح وإنفاقها في الدعاية الانتخابية، وايضا تم الاعلان عن كيفية الحصول على الرموز الانتخابية.

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