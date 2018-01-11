أخبار الطقس اليوم الخميس 11/1/2018.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

Advertisements

جاء البيان الرسمي الصادر من خلال هيئة الأرصاد الجوية بشأن أخبار الطقس اليوم الخميس أنه يتوقع أن يستمر خلال ساعات النهار على أغلب السواحل الشمالية من البلاد طقس دافئ وأنه سوف يصبح دافئ خلال اليوم على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن يصبح الطقس شديد البرودة في أول ساعات الليل، كما أعلن خبراء الأرصاد الجوية أنه سوف يظهر خلال اليوم في الساعات الأولى من صباحه انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية مما يؤثر على السائقين وخاصة على المناطق الزراعية والصحراوية في شمال البلاد، كما يتوقع أن تمتد حتى مناطق شمال الصعيد.

Advertisements

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة في أغلب المناطق فى الشمال على أن تتكاثر هذه السحب غربا خلال اليوم فى نهاية الفترة، كما يتوقع الخبراء في أحدث تصريحاتهم أنه سوف تشهد البلاد ايضًا في تلك البقعة فرصة كبيرة لسقوط الأمطار.

وبالنسبة إلى حركة الرياح المتوقعة طبقا لتصريحات الأرصاد الجوية في البيان الرسمي أخبار الطقس اليوم أنه سوف يكون أغلبها خلال اليوم جنوبية غربية معتدلة، كما يتوقع أن تنشط حركتها ايضًا فى عدد من المناطق التابعة إلى أقصى الغرب، كما جاء في تصريحات الأرصاد أنه سوف ينشط خلال اليوم على غرب البحر المتوسط.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج خلال اليوم فيه من متر إلى متر ونصف، وفيما يخص حركة الرياح ورد أنه سوف تكون سطحية جنوبية غربية، وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فقد جاء أنها سوف تكون خفيفة إلى معتدلة كما يتوقع الخبراء أن ترتفع حركة الموج خلال اليوم فيها طبقا لما جاء في أخبار الطقس اليوم من متر إلى متر ونصف وعن حركة الرياح ورد أنه سوف يكون سطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الخميس على محافظات مصر فهي كالتالي:

الإسكندرية 10 21

القاهرة 11 23

وسط الدلتا 11 23

السلوم 11 18

سيوة 09 19

بلطيم 13 22

مطروح 10 19

العريش 07 24

بورسعيد 13 23

دمياط 13 21

السويس 08 23

رأس سدر 13 23

رفح 06 23

الإسماعيلية 06 24

طابا 12 21

نخل 04 25

نويبع 13 23

شرم الشيخ 14 24

كاترين 06 21

الطور 09 24

الفيوم 09 24

بنى سويف 08 23

المنيا 06 24

الغردقة 12 25

مرسى علم 13 24

قنا 08 25

أسيوط 07 25

سوهاج 08 25

أبو سمبل 14 24

الوادي الجديد 06 25

الأقصر 09 26

أسوان 10 27

رأس حدربة 16 27

شلاتين 15 26

أبو رماد 16 27

حلايب 17 27.