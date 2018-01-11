بالفيديو.. مفتي الجمهورية الأسبق يرد على المتطرفين ويوضح حقيقة قتل النبي “صلى الله عليه وسلم” لأعمامه

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يردد الكثير من المتطرفين والإرهابيين حالياً العديد من الأشياء الذي تؤثر على تفكير بعض المسلمين، لذلك يوجد الكثير من المسلمين الذين يريدون معرفه وفهم الحقائق كاملة وهذا ما يتم توضيحه من خلال فضيلة الشيخ علي جمعة وهو مفتي الجمهورية الأسبق، والذي يتحدث ويفصح عن هذا الأمر الذي ردده المتطرفين خلال الأيام السابقة.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن مفتي الديار المصرية الأسبق الدكتور علي جمعة وهو الذي يشغل منصب عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، قام بالرد على الإدعاء الخاص بالخوارج أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بقتل اعمامه في سبيل نشر الدعوة والدين الإسلامي.

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وصرح أن هذا الكلام لا يصدقه عقل وهم أشخاص سكرانين وأكد أن لا أحد يعلم بوعيهم إلا الله سبحانه وتعالى، وأكد خلال إحدى البرامج التليفزيونية المذاعة على الهواء مباشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه 11 عاماً وهذا عندما أدرك الدين الاسلامي.

وكان قد أدرك بعضهم الدين الإسلامي ومنهم سيدنا حمزة وهو الذي أعلن إسلامه، أما عن أبو لهب وهو الذي زوج والديه من رقية وأم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه له، وأن الذين يدعون ذلك ما هو إلا ادعائات كاذبة لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يقتل منافق أو مرتد.

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يذكر أيضاً أنه أكد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يقوم بقتل أحد ولا في أوقات السلم أو الحرب، وهو فقط كان يتوجه إلى الله بالدعاء على بعضهم فقتلوا ومنهم من تناوله السبع، وأن معظم الأشخاص الذين خرجوا في غزوة بدر قتل منهم حوالي 70 شهص لأنهم كانوا يريدون الأعتداء وتم قتلهم أثناء المعركة.

وأيضاً لم يتم ذكر داخل أي حديث صحيح أو ضعيف أو حتى رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل أعمامه، وما هذا إلا ادعاءات كاذبة وهؤلاء الإرهابيين المتطرفين يروجون هذه الاشاعات الكاذبة وهم لا يدركون حجم ما يقولون أو يفعلون.

وأخيراً أوضح فضيلة الشيخ أن هذه الادعاءات كانت من خلال الإرهابي الذي قام بتنفيذ عملية الواحات البحرية، وهو ظهر مع الإعلامي عماد أديب وأضاف الدكتور علي جمعة أن هذا الشخص لا يجيد القراءة والكتاب، وأنه أكيد أستمع إلى هذا الكلام من أي شخص لأن هذا الكلام غير موجود في كتب الدواعش.