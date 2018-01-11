بالفيديو.. وزير النقل يؤكد على زيادة أسعار تذاكر القطارات ابتداءً من الشهر الجاري

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يعتبر القطار من أهم وسائل المواصلات الذي يعتمد عليها الكثير من الأشخاص في العديد من المحافظات المختلفة، وذلك لأنه يعتبر من أسهل وأرخص وأسرع وسائل المواصلات الحالية في مصر، ويلجأ إليه العديد من المواطنين الذين يسافرون ويتنقلون من مكان إلى أخر.

لذلك خرج وزير النقل الدكتور هشام عرفات عن صمته وتحدث قائلاً أن تطبيق زيادة أسعار القطارات سوف يكون بدايته من شهر يناير الحالي، وأن سعر التذكرة سوف يبدأ من 3 جنيهات بدلاً من جنيه واحد وذلك لتغطية التكلفة الخاصة بهيئة السكك الحديدية والعمل على توفير خدمات أفضل للمواطنين.

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وأضاف أنه سوف يتم تطبيق هذه الزيادة على جميع القطارات المكيفة وهي تتراوح ما بين 15% إلى 40%، وهذا ما تبحث وراء تقديمه وزارة النقل حتى يتم توفير أفضل الخدمات لجميع المواطنين في كل مكان، وسوف يتم الإعلان عن بدء زيادة أسعار التذاكر بداية من هذا الشهر.

كما أنه بعد الحوادث الخاصة بالقطارات الأخيرة تبحث هيئة السكك الحديدية المصرية ووزارة النقل في تقديم أفضل خدمة للمسافرين، وهذا من خلال تعديل بعض المسارات الخاصة بالسكك الحديدية وتحسن القطارات خاصة الذي تسافر إلى مسافات طويلة وهذا حتى تحظى على إعجاب جميع المواطنين المصريين.

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ومن الجدير بالذكر أن وزير النقل تحدث خلال مداخلة تليفزيونية له في برنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي “أحمد موسي” والذي يذاع على قناة “صدى البلد”، أكد أن الحد الأدنى لسعر تذكرة القطار لن تقل عن 3 جنيهات وهذا يكون بحد أدني لها.

يذكر أيضاً أن الوزير أكد على أن أسعار تذاكر القطارات المكيفة سوف تشمل الزيادة وهي تتراوح ما بين 15% إلى 40%، وأشار أيضاً إلى أن الهدف الرئيسي من زيادة أسعار تذاكر القطارات هو توفير جميع الموارد الخاصة بإتمام عملية تطوير وتحسين السكك الحديدية لتحظي على إعجاب جميع المواطنين.

وأخيراً تحدث الدكتور هشام عرفات عن أنه إذا تم المقارنة بين أسعار تذكرة القطارات وأسعار تذكرة الميكروباص، نجد أنها نفس المسافة وتكون بنفس السعر تقريباً وأوضح أن هناك حوالي 220 مليون راكب يستخدمون قطارات الضواحي بشكل سنوي، ويوجد الكثير من المواطنين الذين يستخدمون القطارات بشكل يومي.