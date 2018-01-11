تعرف على أهم الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة من الجمارك

Advertisements

يريد جميع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على سيارات خاصة بهم، والذي يتم استيرادها من الخارج وهي تكون مخصصة ومجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة، وهم يريدون الحصول عليها لتساعدهم في التنقل بكل سهولة ويسر لجميع الاشخاص بشكل دائم.

ومن الجدير بالذكر ايضاً انه تم اصدار القانون المصري الذي ينص على منح جميع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة سيارات معفاة من الجمارك وهذا بشرط أن تكون مجهزة لهم، ويكون ذلك وفقاً للمادة رقم 295 من قانون المرور رقم 66 الصادر في عام 1973 وهذا وفقاً للشروط والاحكام.

Advertisements

وسوف نعرض لكم الشروط والاوراق والمستندات الهامة والاساسية الذي لابد من تقديمها عند طلب الحصول على سيارة معفاة من الجمارك لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا ما يتم البحث عنه من بين العديد من السيارات المقدمة لجميع المواطنين في الكثير من الأماكن المتعددة.

ولابد من توافر العديد من الأوراق الذي نعرضها اليكم بعد قليل للحصول على سيارة معفاة من الجمارك لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أهمها 2 صورة شخصية حديثة للشخص الذي يريد الحصول على السيارة، وأيضاً صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية ولا يوجد بها أي شئ معدل.

اقرأ أيضاً.. تعرف على 7 خطوات لاستخراج رخصة قيادة لأول مرة

كما أنه من أهم الأوراق اصل شهادة المؤهل الدراسي الذي حصل عليه المتقدم للحصول على السيارة، وبحث اجتماعي للشخص المتقدم والذي يريد الحصول على السيارة، وقرار فك الحظر لمن سبق له الحصول على سيارة تم اعفائها من الجمارك من قبل.

يذكر ايضاً أنه من أهم الخطوات الخاصة بالحصول على السيارة المعفاة من الجمارك وهي بعد الانتهاء من الاوراق واختيار نوع السيارة المطلوبة بشرط ألا يزيد محرك السيارة عن 1500 سي سي، وأيضاً أن يتم تقديم جميع الطلبات الخاصة بالمجالس الطبية المتخصصة داخل القاهرة أو المجلس الطبي العالمي في محافظة الاسكندرية وهذا لفحص جميع الطلبات والتأكد من صحتها.

وأخيراً يتم بعد ذلك تحديد الجلسات المناظرة لجميع المتقدمين للحصول على السيارة، ويتم منع بيع السيارة في مدة أقل من 3 سنوات وأكثرها 5 سنوات، وبعد ذلك يمكن التقدم لشراء السيارة الجديدة مرة أخرى وفي حالة عدم الانتهاء من المدة ويمكن من خلالها دفع 10 آلاف جنيه وفك الحظر عن السيارة.