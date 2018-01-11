أخبار مصر اليوم الخميس 11/1/2017.. أهم ما ورد فى الصحف المصرية

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مازالت أخبار مصر اليوم الخميس تتصدر الساحة بالعديد من الأخبار الهامة والمميزة، حيث أعلنت العديد من الصحف المصرية عن أهم الأنباء التي قد تخص أخبار مصر اليوم سواء داخل مصر أو خارجها، والتي من ضمنها ما يخص النواحي الاقتصادية والرياضية والاجتماعية وغيرها، وسوف نستعرض معكم من خلال موقعنا مصر 365 أهم ما ورد فى الصحف المصرية.

أخبار مصر اليوم الخميس 11/1/2017: المدير التنفيذي للأهلي يزف أخباراً سعيدة لجماهير القلعة الحمراء

خرجت بعض التصريحات السعيدة قبل مباراة كأس السوبر المصري من قبل المدير التنفيذي للنادي الأهلي، حيث تلقت جماهير النادي الأهلي خلال اليوم الخميس أخبار سارة قبل اللقاء الذي من المقرر أن يجمع فريق الأهلي أمام فريق المصري البورسعيدي في الغد، في إطار فعاليات مسابقة الدوري المصري الممتاز، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.

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أخبار مصر اليوم الخميس 11/1/2017: تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة الخاصة أو المهنية

أعلنت إدارة المرور عن شروط قانون المرور المقررة والواجبة التنفيذ من أجل إستخراج “رخصة القيادة” سواء كانت هذه الرخصة متعلقة بشأن رخصة القيادة الخاصة أو المهنية، وكذلك إجراءات إصدار رخصة القيادة والتي تكون بدل فاقد أو التي تكون بسبب بدل تالف، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الخميس 11/1/2017: “مدبولي” يعلن موافقة “الإسكان الاجتماعي” على إتاحة وحدات بمساحة 75 متر

ورد أن “صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي” قد أعلن في أحدث تصريحاته الصادرة عن وزارة الإسكان والتعمير أنه قد تمت الموافقة من قبل الإسكان الاجتماعي علي إتاحة وحدات عقارية جديدة للمواطنين بشروط معينة، حيث سوف يتم الكشف عن تفاصيل هذا الطرح الجديد من قبل الإسكان الاجتماعي إلى المواطنين في العديد من المناطق، وأن تكون هذه الوحدات بمساحة خمسة وسبعين متر مربع، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.