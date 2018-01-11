خبير فلك يرشح نفسه أمام الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2018

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يترقب الكثير من الأشخاص الانتخابات الرئاسية الجديدة الذي يتم خوضها خلال الأيام القليلة القادمة، ويريد جميع المواطنين المصريين معرفة الأسماء الذي تقوم بترشيح نفسها أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووجدت الكثير من الأسماء الذي قامت بالانسحاب من الانتخابات بعد إعلان أسمائهم ضمن قائمة الانتخابات ومنهم الفريق أحمد شفيق.

وقامت اللجنة العليا للانتخابات بالاعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية الجديدة 2018 وشروط الترشح إليها، وأكد على أن من يجد نفسه مؤهلاً يحق له أن يخوض تجربة انتخابات رئاسة الجمهورية، وهي تعتبر من الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المتقدمين الذين يريدون الترشح للانتخابات الرئاسية.

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الجدير بالذكر ان أحمد شاهين الذي يعمل عضو في الاتحاد الامريكي للفلكيين، قد أعلن عن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الجديدة وتم لفت الانتباه إلى أنه قام اليوم بعمل واستخراج فيش جنائي موجه الي الهيئة العليا للانتخابات، وهذا لمعرفة موقفه القانوني وهي من الاجراءات الهامة الذي يقوم بعملها وتقديمها أي شخص يريد الترشح للانتخابات الرئاسية.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً أن شاهين أشار خلال مداخلة هاتفية في برنامج اقتحام وهو المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أنه أنهي جميع الإجراءات الخاصة بالانتخابات ولم يتبق له سوى جمع التوكيلات، وشدد على أنه يثق في قدرته على جمع أكثر من 25 ألف توكيل حتي يستطيع القبول في خوض الانتخابات الرئاسية وهو بالفعل بدأ في جميع التوكيلات.

يذكر أنه أيضاً سوف يعلن شاهين عن برنامجه الانتخابي وهذا خلال مؤتمر صحفي خاص به، وتم لفت الانتباه إلى أن البرنامج الرئاسي سوف يشرف على إعداده نخبة متخصصة من الاشخاص الذين يقومون بالإشراف على الخطة الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وهو يقوم بوضع البرنامج الخاص به للإعلان عن ترشحه لرئاسة الجمهورية القادمة.

كما أنه أشار إلى أن البرنامج الرئاسي سوف يتضمن حوالي 3 نقاط رئيسية وسوف يكشف عنه خلال مؤتمر صحفي، وأخيراً شاهين كان واحداً من الفلكيين الذين تنبأوا بفوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قبل خوضه الانتخابات الرئاسية في عام 2014، وسوف يخوض الانتخابات ويرشح نفسه أمام العديد من القيادات المصرية.