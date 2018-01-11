“حمدين صباحي” يطلب من الشهر العقاري رفع اسمه من قوائم مرشحي الرئاسة

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تابع موقع مصر 365 إصدار المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي بيان تم إصداره اليوم بشأن قيام “مصلحة الشهر العقاري” بإدراج اسمه خلال قوائم المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المصرية القادم عام 2018.

وعلى الرغم من قيام “حمدين صباحي” خلال الأيام السابقة في تصريحات صحفية له خلال مشاركته في احتفالية ذكرى الشهيد سليمان خاطر حيث أعلن أنه قد قرر عدم الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية خلال العام الحالي دون إبداء أي أسباب لهذا القرار.

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وقد أعلن اليوم الموافق يوم الخميس الحادي عشر من شهر يناير الجاري لعام 2018 حيث أعلن على صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أسفه الشديد لواقعة إدراج اسمه ضمن صفوف المرشحين إلى انتخابات الرئاسة المصرية للعام الحالي.

وقد جاء في تعليق حمدين صباحي على الفيس بوك النص التالي “من المؤسف أن يضع الشهر العقاري اسمي في قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة رغم موقفي المعلن منذ سنتين، وحتى الآن بعدم خوضي للانتخابات الرئاسية، إنني استهجن هذا الخطأ المقصود الذي يجب تداركه وقيام المسؤولين عنه بتصحيحه، ورفع اسمي من قائمة المرشحين”.

وقد أعلن حمدين صباحي عن استياءه الشديد بسبب هذا الخطأ الذي قامت بها سجلات الشهر العقاري على الرغم من إعلانه عن الترشح للرئاسة منذ أكثر من سنين وقد أعرب عن عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية المصرية خلال عام 2018.

وطالب العاملين في سجلات الشهر العقاري بتصحيح هذا الخطأ، وشدد على ضرورة تدارك هذا الخطأ المقصود الذي يجب أن يتم تداركه وقيام المسؤولين في هيئة الشهر العقاري برفع اسمه من قوائم المرشحين المحتملين للرئاسة.

وقد ظهر اسم “حمدين صباحي” إلى جانب اسم رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” وكذلك الفريق “أحمد شفيق” ومحمد أنور السادات وكذلك خالد علي ضمن المرشحين المحتملين على أجهزة التابلت الإلكترونية المستخدمة بسجلات الشهر العقاري.

وقد قام وزارة العدل بفتح ما يقارب من ثلاثمائة وتسعة وثمانين مكتب من مكاتب الشهر العقاري من أجل تسجيل توكيلات المواطنين للمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، والتي من المقرر أن تبدأ تلقى طلبات راغبي الترشح لرئاسة اعتباراً من يوم العشرين إلى يوم التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري.

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