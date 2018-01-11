شروط وطريقة التقديم بالوظائف الجديدة فى وزارة الكهرباء

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كشفت اليوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إعلانها عن فتح أبواب التقديم في الوظائف الجديدة بالشركة القابضة لكهرباء مصر وفروع الشركة بجميع محافظات مصر، وتتضمن الإعلان عدد من الوظائف التي تحتاجها الشركة ومن ضمنها مهندسين للعمل في شركات التوزيع التابعة لها بمحافظات مصر لافتا إلى فتح أبواب التقديم لمدة 7 أيام اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 11 يناير 2018.

وقد أوضح إعلان وزارة الكهرباء الشروط الواجب أن تتوفر في المتقدم للالتحاق بالوظيفة وهي:

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أن يكون المتقدم حامل لشهادة بكالوريوس هندسة تخصصات ” كهرباء قوى واتصالات وإلكترونيات” بتقدير عام تراكمي جيد كحد أدنى.

أن لا يتخطى سن المتقدم للوظيفة 32 سنة بداية من شهر يناير 2018.

أن يكون المتقدم من أبوين مصريين.

أن يكون المتقدم مؤدي الخدمة العسكرية أو معفي منها.

أن يجيد المتقدم اللغة الانجليزية ” كتابة وتحدث ” وأن يكون حاصل على شهادات تدريبية في برامج ” ms office- primavera”.

أن يمتلك القدرة على العمل تحت الضغوط والعمل ضمن فريق العمل وأن يلتزم باللوائح و القوانين ومعايير الجودة المطبقة.

أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والامتحانات الفنية والكشف الطبي قبل اجراءات التعيين.

وقد أوضحت الوزارة في إعلانها عن الوظائف الجديدة أن أولوية الالتحاق بالوظيفة تكون للمتقدمين الساكنين بالمناطق القريبة من شركات التوزيع المتوفر بها الوظائف الخالية، وأن المقبولين بهذه الوظائف سوف يكونون تحت الاختبار لمدة 12 شهر على أن يحصلون على مكافأة شاملة كل شهر.

وأوضح الإعلان أن التقديم بالوظائف الجديدة بالشركة القابضة للكهرباء سوف يكون إلكترونيا من خلال إرسال المتقدم السيرة الذاتية الخاصة به على البريد الإلكتروني الخاص بوزارة الكهرباء وهو ” HR@premieregypt.com”.

والجدير بالإشارة أن الشركة القابضة للكهرباء فرع المطروح قد كشفت يوم 2 يناير 2018 عن كشوف أسماء المقبولين بالوظائف الجديدة بالفرع وقد تضمنت الكشوف تعيين 93 شخص من أبناء المحافظة.

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