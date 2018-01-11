“محمود رمضان” يترشح لانتخابات الرئاسة المصرية ويعرض برنامجه الانتخابي

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تابع موقع مصر 365 ظهور مرشح رئاسي جديد على الساحة السياسية المصرية حيث أعلن رئيس حزب الشارع “محمود رمضان” رغبته في خوض انتخابات الرئاسة المصرية خلال العام الجاري 2018، حيث أعلن أن برنامجه الانتخابي يؤكد على الاهتمام على الجانب الاقتصادي المتمثل في الاستثمار والسياحة والزراعة والسياحة إلى جانب الصناعة في الدولة المصرية.

وقد أعلن “محمود رمضان” في بيان أصدره اليوم الموافق يوم الخميس أن رؤيته المستقبلية سوف تجعل جمهورية مصر العربية من الدول العظمي من خلال العمل على كونها مصدر للاستثمار وليس مصدرة للعمالة المصرية.

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وأشار محمود رمضان أن برنامجه الانتخابي يسمى “الحلم والطريق” الذي يعمل على تقديم رؤية جديدة من إيجاد حل لجميع المشاكل التي تعاني منها الدولة المصرية مثل مشكلة الفقر، ومشكلة الجهل، ومشكلة العشوائيات، إلى جانب مشكلة أطفال الشوارع، ومشكلة البطالة، ومشكلة العنوسة، ومشكلة انتشار الجريمة، ومشكلة المرور، ومشاكل الصناعة المصرية إلى جانب مشكلة عجز الموازنة، ومشكلة زيادة الدين الخارجي للدولة المصرية.

وأوضح محمود رمضان من حق أي مواطن أن يرشح نفسه إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، وأوضح أنه يرغب في خوض انتخابات رئاسة الجمهورية حيث أنه منذ الصغر وهو متهم بمشاكل الشأن العام، وأشار أنه كان من أسرة غنية ثم تعرض إلى أزمة مالية ليصبح بعدها فقير جداَّ.

وأوضح محمود رمضان بعد تخرجه من الجامعة عمل في التجارة وكان محب للعمل الاجتماعي والسياسي، وأوضح أثناء هذه الرحلة كان شغلة الشاغل لماذا يعاني المصريين وما مشاكلهم وأين قوة الشعب ولماذا الفقر والعشوائيات انتشرت في الدولة المصرية؟ كل هذا التساؤلات كانت تشغل رأسه في تلك الفترة.

وأعرب محمود رمضان عن سعادته الغامرة بسبب انطلاق ثورة 25 يناير واعتقد أن البرامج السياسية سوف تظهر أن المرشحين سوف يعلنون عن كيفية تحقيق أهداف الشعب، وأوضح أنه خلال عام 2011 لم يستطيع أن يرى أن هناك أحد يمتلك الرؤية التي تحقق التنمية لمصر، وأوضح في تلك الفترة أنه كان بعيد كل البعد عن السياسية.

وأشار محمود رمضان أنه كتب برنامج سياسي مختصر وحاول الترشح خلال عام 2012، وأشار أن الساحة السياسية في تلك الفترة كانت مليئة بالمرشحين وهو أنه كان في بداية الطريق السياسي، وأشار أن مصر من أجل ان تستطيع أن تقدم لابد من بناء الإنسان المصري وهذا يعد طريق طويل ومن تعليم، وثقافة، وصحة، وعمل، وحريات، وأمن، وعدل وأخلاقيات كل هذا المحاور تعمل بالتوازي من أجل النهوض بالإنسان المصري.

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