طرح كراسات شروط مشروع المليون ونصف المليون فدان غرب المنيا

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان طرح “شركة الريف المصري” والتي تعد المسؤولة عن إدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان، عن طرح كراسة شروط المرحلة الثانية من المشروع الزراعي المسمى “مشروع صغار المزارعين”، وتتضمن المرحلة الثانية مرحلة ثلاثة وأربعين فيدان في منطقة “غرب المنيا” ممثلة في مائة وثمانين قطعة أرض زراعية.

وتتضمن كراسة شروط شركة الريف المصري، جميع شروط الحصول على الأراضي الزراعية في المرحلة الثانية من مشروع صغار المزارعين وكذلك موعد إجراء القرعة العلنية على الأراضي الزراعية، وكيفية العمل على إعداد ملف الطلب المخصص ومكوناته، والمصطلحات التي لابد أن يتم استخدامها في طلب التخصيص، ومع عرض خطوات التعاقد واستلام الأراضي الزراعية.

Advertisements

وتضمن كراسة الشروط أيضا على التراكيب المحصول الزراعية للأراضي المطروحة في منطقة غرب المنيا، وتضمن الكراسة على سعر الفدان وطرق السداد، مع عرض مقنن الماء المتاح وشروط استخدام الماء وكذلك وجود رسم توضيحي للأراضي الزراعية المتاحة.

وأعلن رئيس شركة الريف المصري “عاطر حنورة” عن إعلان طرح كراسات شروط أراضي المرحلة الثانية من مشروع صغار المزارعين المليون ونصف المليون فدان، حيث تم طرح كراسات الشروط من الثامن من شهر يناير السابق إلى الرابع عشر من شهر يناير الجاري في جميع فروع بنك التعمير والإسكان.

وأعلن “عاطر حنورة” أن طرح الأراضي الزراعية سوف يكون على ثلاثة وأربعين فدان زراعي في منطقة “غرب المنيا” بما يساوي مائة وثمانين قطعة أرض، و أشار أن “شركة الريف المصري” سوف تبدأ في تلقي طلبات التقديم وكذلك الأوراق المطلوبة بداءً من الخامس عشر من شهر يناير الجاري إلى العشرين من شهر فبراير الجاري.

وأوضح “عاطر حنورة” أن كراسات طرح المليون ونصف المليون فدان زراعي في منطقة غرب المنيا سوف يتم توافرها على جميع فروع بنك التعمير والإسكان في المحافظات التالية “محافظة المنيا، ومحافظة بني سويف، ومحافظة الفيوم، ومحافظة قنا، ومحافظة أسيوط، وفرع ذاكر حسين بالقاهرة، والمنيا الجديدة، وفرع المانسترلي القائم في محافظة الجيزة، وكذلك فرع سموحة التابع إلى محافظة الإسكندرية”، وأوضح أن سحب كراسات الشروط يستوجب دفع مبلغ مالي يقدر بحوالي عشرة آلاف جنيه مصري.

أقرا المزيد تعرف على تفاصيل طرح المرحلة الثانية في مشروع المليون ونصف فدان