محافظة القاهرة تستقبل طلبات تقنين واضعي اليد حتى يوم 15 مارس

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قامت السيدة الاستاذة جيهان عبد الرحمن، والتي تعمل نائب محافظ القاهرة وذلك في المنطقة الجنوبية، بالاعلان عن أن محافظة القاهرة قد قامت بدورها بالإعلان عن موعد تلقي الطلبات من المواطنين الراغبين في تقنين الأوضاع والاراضى وذلك بخصوص من يملكون أراضي في الدولة المصرية بالتقادم وهم معروف بصفة واضعي اليد على أملاك الدولة، و قد قالت في تصريحها ان هذه الطلبات تتضمن الأراضي التي تخضع لمحافظة القاهرة أو الأراضي التي لا تخضع لاي جهة اخرى في الدولة ولا تبع اي محافظة اخرى.

وقد قامت ايضا السيدة جيهان عبد الرحمن بالتصريح عن ان هذه الطلبات تتضمن الأراضي التي تخضع للهيئة العامة المصرية الخاصة بمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وايضا الاراضي التي تخضع لولاية الإصلاح الزراعي، وقد صرحت نائب محافظ القاهرة عن ان موعد تقديم هذه الطلبات يمتد الى موعد أقصاه يوم 15 من شهر مارس المقبل وحذرت بانه لن تلتفت المحافظة إلى أي طلبات بعد هذا الموعد،

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والجدير بالذكر انه تم التصريح رسميا من قبل محافظة القاهرة على أن الطلبات المقدمة من أجل تقنين الاوضاع لواضعي اليد على أملاك الدولة يجب ان تقدم إلى اللجان التي تم تشكيلها في مكتب نواب المحافظ وقد تم الاشتراط علن أن يكون تاريخ وضع اليد الأرض يسبق عن تاريخ يوم 22 من شهر يوليو الماضي.

وقد قالت السيدة جيهان عبد الرحمن نائب محافظ القاهرة في تصريحات رسمية لها ، إلى أن ذلك الامر الخاص بتقنين هذه الاراضي قد حدث بموجب التفويض الذي صدر بخصوص هذا الشأن، وذلك قد جاء في إطار تطبيق أحكام القانون المصري رقم 144 الذي صدر في سنة 2017.

حيث ان ذلك القانون قد نظم الاحكام فيما يخص شأن بعض القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها في اثناء التصرف في أملاك الدولة وايضا بناء على القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وقد تابع موقع مصر 365 العديد من القرارات التي تصدر من جميع الجهات الحكومية المصرية وذلك لان هذه القرارات تعد من القرارات المؤثر على المواطن المصري.

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