محافظ القاهرة يأمر بتشغيل الأتوبيس الذكي

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في صباح اليوم قام المهندس عاطف عبد الحميد والذي يشغل منصب محافظ القاهرة بافتتاح بداية تشغيل الأتوبيس الذكي، وقد حضر هذا الإفتتاح عدد من السادة المسؤولين ومنهم الفريق مهاب مميش والذي يشغل منصب رئيس هيئة قناة السويس، وقام بافتتاح بداية التشغيل للأتوبيس الذكي في شوارع العاصمة، والذي تدير تشغيله شركة مصر وذلك بالتعاون مع هيئة النقل العام، وتسعى الدولة أن تقدم خدمة متميزة ومتطورة لأبناء العاصمة.

كما تضمنت المرحلة الأولى للمشروع 56 مركبة، وتحتوي على 16 أتوبيس و40 ميني باص، وهي مزودة بمنظومة إلكترونية حديثة ومتطورة، كما تتميز الأتوبيسات الحديثة بأنها مكيفة طوال اليوم، كما أنها تعمل من خلال مخرجين واحداً للصعود وواحداً للنزول، كما زودت العربات بشاشات للدفع الإلكتروني ويوجد بها أيضاً انترنت مجانا ويعرض بها شاشة عرض تحدد المحطات والمسارات.

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كما يوجد أيضا بالعربات إذاعة صوتية، كما يوجد أيضاً كاميرات مراقبة حتى تتمكن الشركة من مراقبة العربات وسلامة الركاب بها، كما جهزت 50% من العربات تصلح لذوي الاحتياجات الخاصة، ويوجد أيضاً بالعربات سماعات بجوار كل راكب وهذا بالإضافة إلى مخرج لشحن الهواتف المحمولة.

كما أكد محافظ القاهرة أن المحافظة تسعي لتقديم كل التسهيلات الواجبة، لجميع شركات القطاع الخاص حتى تشارك في تطوير النقل العام في مصر، وهذا قد يساهم في تقديم خدمات متميزة لأبناء المحافظة، كما تشجع المحافظة جميع الراكبين على أن يتركوا السيارات الجديدة نظيفة حتى يخففوا من الكثافة المرورية في شوارع القاهرة،.

ومن جانب آخر أعرب رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر، عن فرحته ببدء تشغيل خدمة الأتوبيس الذكي في مصر وهذا بعد ما نجحت الشركات في التشغيل التجريبي، كما أكد أن الإمارات الوطنية والتي تمتلك الحصة الكبرى من شركة مواصلات مصر، وهي مصممة على زيادة الاستثمار في مصر ليس في النقل فقط بل وفي عدة مجالات أخرى.

كما أكد رئيس الشركة على أنه سعر التذكرة سوف يكون مناسب إلى جميع الركاب، كما زودنا العربات بأجهزة كمبيوتر والتي يتمكن من خلالها السائق من إصدار التذكرة للراكب وهذه منظومة جديدة في مصر.

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