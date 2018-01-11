ماذا فعل البرلمان بعد تجاوزات حازم عبد العظيم؟

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صرح المتحدث الرسمي لمجلس النواب “صلاح حسب الله” أن المجلس سوف يقدم بلاغ للنائب العام وسوف يكون هذا البلاغ موثقاً بالذي كتبه النائب حازم عبد العظيم، في حق نواب المجلس، وذكر في حديثه أن ما قاله النائب يعاقب عليه القانون شرعاً ويندرج تحت جرائم السب والقذف.

كما أكد في تصريحاً له اليوم أن أعضاء مجلس النواب لن ينزلوا إلى مستوى الحوار المتدني الذي استخدمه حازم عبد العظيم، وما فعله من تجاوز بحق المجلس.

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وأن المجلس سوف يأخذ موقف قانوني ضد هذا النائب، وسوف يقدم المجلس ببلاغاً للنائب العام، كما أكد أن المجلس البرلماني المصري له مكانة عالية، تجعله لا يندرج في مثل هذه المعارك الجانبية، وأن حازم عبد العظيم دائماً ما يبحث عن عمل شو إعلامي ليصنع من نفسه نجماً، مؤكداً على أن جميع أعضاء المجلس قد جاؤوا بإرادة الشعب المصري، وأن هم هؤلاء النواب الأول والأخير المشاركة في بناء الدولة الحديثة، الذي طالما في جميع جلساته ينادي بها.

كما علق الإعلامي مفيد فوزي علي ما نشره حازم عبد العظيم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والذي قام به حازم عبد العظيم بانتقاد الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، وأكد أنه لم يكن أن نقرأ هذه التغريدة، كما أضاف الإعلامي مفيد فوزي في حوار تليفزيوني مع الإعلامي “تامر عبد المنعم”، علي قناة العاصمة، أن هذه التدوينة لا تعد خبر ولا تصريح ووصف تدوينة حازم عبد العظيم أنها مجرد ذبابة يقال لها “هش”.

وهذه ليست المرة الأولي لحازم عبد العظيم أن يحدث بلبلة وكثؤاً من المشاكل، التي تثير الرأي العام، وحازم عبد العظيم تربطه علاقة قوية بالفريق أحمد شفيق وعندما عاد الفريق أحمد شفيق إلي مصر، قام عبد العظيم بزيارته في الفندق الذي كان يقيم فيه بالقاهرة الجديدة، وكتب عبد العظيم علي تغريدة على تويتر يؤكد فيها أن الفريق أحمد شفيق في حالة جيدة ومتفائل جداً ومعنوياته في حالة مرتفعة، وهذا ما يجعل عبد العظيم في موضع قلق من معظم مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنه دائماً ما يفعل أي شئ حتى يصبح بطلاً كما قال النائب البرلماني في بداية حديثه.

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