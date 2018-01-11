“الوطنية للانتخابات” تنشر ضوابط وآليات الدعاية الانتخابية بالجريدة الرسمية

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تابع موقع مصر 365 ما تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم من قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص ضوابط وآليات الدعاية الانتخابية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2018.

وقد نص قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات على تبدا جميع الدعاية الانتخابية يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر فبراير القادم، على أن يتم إيقاف جميع الدعاية الانتخابية في داخل جمهورية مصر العربية ابتداء من يوم السبت الموافق الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر مارس القادم، على أن يتم إيقاف الدعاية الانتخابية خارج الدولة المصرية يوم الرابع عشر والخامس عشر من شهر مارس القادم.

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ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات والذي تم نشره خلال الجريدة الرسمية اليوم على النص التالي “تبدأ الدعاية الانتخابية في حالة انتخابات الإعادة يوم الأحد الخامس عشر من شهر أبريل، وحتى الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر أبريل بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل في الساعة 12 ظهراً يوم الاثنين الموافق الثالث والعشرين من شهر أبريل، وحظر القرار الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل”.

تضمن أيضا قرار الهيئة الوطنية للانتخابات أن من حقوق المترشح أن يستخدم وسائل الإعلام المملوكة لجمهورية مصر العربية المسموعة والمرئية وكذلك المؤسسات الصحفية في حدود المتاح من الإمكانات، مع الالتزام بوسائل الإعلام المشار إليها في العمل على تحقيق المساواة وتكافئ الفرص لجميع المرشحين في انتخابات الرئاسة المصرية.

كما قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بإصدار قرار ينص على التالي “لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي يجرى فيه انتخابات رئاسة الجمهورية بالخارج الحق في الإدلاء بصوته متى كان اسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل رقم قومى أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمن الرقم القومي”.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات قرار يعد هام جداًّ في مجال حفظ الأمن وكذلك النظام أثناء فترة الانتخابات لوزارة الداخلية والدفاع، حيث أعلنت أن حفظ الأمن وكذلك النظام يشمل على العمل على تأمين الناخبين وكذلك المرشحين ومؤيديهم والعمل على تأمين أعضاء الجهات الرقابية على الانتخابات والهيئات القضائية خلال فترات تسليم وتسلم الأوراق الانتخابية حتى انتهاء عملهم، وكذلك العمل على تأمين مقر “الهيئة الوطنية للانتخابات” ومتابعة سير انتخابات الرئاسة بالمحاكم ا الجزئية والابتدائية.

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