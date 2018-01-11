“حزب مصر العروبة” يعلن “سامي عنان” هو مرشحه في الانتخابات الرئاسية

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تابع موقع مصر 365 إعلان بعض المصادر الإعلامية عن أنباء حول ترشح رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق “سامي عنان” للانتخابات الرئاسية المصرية عن حزب مصر العروبة.

وجاء ذلك في بيان جاء نصه التالي على الصحفة الرسمية إلى الفريق سامي عنان “بيان إلى الشعب المصري العظيم سامي عنان رئيساً للجمهورية عام 2018، تم انتهاء اجتماع الهيئة العليا لحزب مصر العروبة الديمقراطي مساء اليوم، وتم اختيار الفريق سامي عنان زعيم الحزب مرشحاً رسمياً عن الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018”.

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وقد أعلن الأمين العام لحزب مصر العروبة الديمقراطي “سامي بلح” أنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفي في مقر الحزب القائم في حي الدقي، من أجل الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بترشح الفريق “سامي عنان” أمام الجميع.

والجدير بالذكر أن الفريق سامي عنان هو قائد مصري عسكري شغل منصب “رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية” خلال عام 2012، وهو أحد مستشاري رئيس جمهورية مصر العربية السابق محمد مرسي عيسى العياط، وشارك الفريق سامي عنان في حروب الاستنزاف إلى جانب حرب أكتوبر، وتم تعيين كقائدة للفرقة الخامسة عشر د جو م ج ع لعام 1997.

وتم تعيين سامي عنان قائد قوات الدفاع الجوي خلال شهر يوليو من عام 2001، وتم إصدار قرار من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قرر بتعيين سامي عنان رئيس الأركان المصرية خلال عام 2005، وتم إقالة من قبل “محمد مرسي” هو والمشير “محمد حسين طنطاوي” في الثاني عشر من شهر أغسطس لعام 2012، وتم تعيينه مستشار لرئيس الجمهورية ومنحه قلادة جمهورية مصر العربية، وتم تقديم استقالته من منصب مستشار الرئيس خلال الأول من شهر يوليو لعام 2013.

وتم تولي الفريق سامي عنان العديد من المناصب العسكرية مثل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وتلقى العديد من الدورات في مجال الدفاع الجوي، ودورة الدفاع الجوي الأساسية، ودورة قائد كتيبة صواريخ، وقائد كتائب صواريخ، ودورة الموظفين المتخصصين، وقد تلقى الفريق سامي عنان دورات في مجال الدفاع الجوي في الدولة الروسية، إلى جانب حصوله على زمالة كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية، وتلقي دورات من الدولة الفرنسية في مجال الدفاع الجوي.

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