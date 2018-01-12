حزب مصر العروبة يصدر تصريحات نارية بخصوص الفريق سامي عنان بخوض السباق الانتخابي للرئاسة

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صرح أمين عام حزب مصر العروبة المحامي سامي بلح أن الفريق عنان سوف يخوض السباق الإنتخابي لرئاسة الجمهورية المقبلة تحت أي ظروف، مؤكدا على عدم صحة الأنباء المترددة خلال الساعات الماضية عن انسحاب الفريق عنان عن خوض الانتخابات الرئاسية.

وأوضح بلح أن الأنباء المنتشرة بشأن تلك المسألة تهدف إلى تشكيك المواطنين في قرار الفريق والتأثير على ثقتهم لكي يتراجعوا عن عمل توكيلات في الشهر العقاري ليخوض الفريق السباق الانتخابي مشددا أن الفريق عنان سوف يعقد مؤتمر صحفى بمقر الحزب خلال الأيام القادمة لإعلان بنفسه قرار ترشحه للرئاسة لافتا إلى ضغط قيادات الحزب عليه لتقبل قرار الترشح.

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وأضاف أمين عام حزب العروبة في ختام تصريحاته أن الفريق سامي عنان توجه بالشكر إلى قيادات الحزب لثقتهم به، واعتز بقرارهم مؤكدا على أنه سوف يكون على قدر من المسئولية موضحا أنه سوف يخوض السباق الإنتخابي كمنافس حقيقي وليس تمثيل مشرف.

وقد نشرت صفحة الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أمس الخميس قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبل ممثلا حزب مصر العروبة، وأوضح المنشور أن عقب انتهاء اجتماع الهيئة العليا لحزب مصر العروبة الديمقراطي تم الإعلان بشكل رسمي اختيار رئيس الحزب الفريق سامي عنان مرشحا لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018.

والجدير بالإشارة أن الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق قد أسس حزب مصر العروبة الديمقراطى عام 2015.

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