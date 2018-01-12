تعرف على أماكن و موعد تخصيص أراضي المرحلة الخامسة في مشروع “بيت الوطن”

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قام المهندس” خالد عباس” والذي يشغل منصب مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بالإعلان عن البدء في خطوات التخصيص وذلك بالمرحلة الخامسة التكميلية، وهذا بخصوص مشروع “بيت الوطن” والذي يخدم المصريين العاملين بالخارج، وذلك يوم الأحد الموافق 14 يناير الحالي، وذلك وفقاً للشروط التي تم اعتمدت من قبل مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة رقم 97 بتاريخ 22/11/2017، ومع التنويه أن أولوية التحويل وذلك طبقاً للكشوفات الواردة من البنك المركزي المصري، وبالفعل سجل البنك المركزي التحويلات الواردة من الفترة 2 مايو عام 2017، حتى الفترة 13 سبتمبر 2017 والتى بلغ عدد التحويلات في هذه الفترة 3187 تحويلاً.

كما أكد “عباس” في تصريح له اليوم الموافق الجمعة 12/1/2018، أنه قد تم تقسيم التحويلات وذلك بالمرحلة الخامسة، حيث قسمت إلى 3 أقسام أول هذه الأقسام: تحويل قطعة الوحدة أو الأرض وهذا إن وجد أكثر من حجز باسم فرد واحد، من الحاجزين وهذا لكي يتيح الفرصة للجميع بأن يستفيد من هذه المشاريع .

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أما القسم الثاني سوف يشمل تحويل لحجز واحد فقط، إذا كان لوحدة سكنية أو قطعة أرض لجميع الحاجزين، وهذا حتي تتساوى فرص الحجز للجميع، وهذا في حالة وجود وحدات سكنية أو أراضى من بعد أن تنتهي الوزارة من تسجيل القسمين الأول والثاني.

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وبلغ عدد قطع الأراضي التي قد تبقت في المرحلة الخامسة التكميلية عدد 2902 قطعة أرض، في 9 مدن جديدة وهى كالاتي: مدينة أسوان الجديدة بها 36 قطعة أرض، أما مدينة أسيوط الجديدة بها 196 قطعة أرض، ومدينة قنا الجديدة بها 46 قطعة أرض، ومدينة العبور الجديدة تحتوي على 581 قطعة أرض، و تحتوى مدينة السادات على 647 قطعة أرض، كما تحتوي مدينة بدر على 140 قطعة أرض، أما مدينة دمياط الجديدة ف تحتوى على 255 قطعة أرض، ومدينة 6 أكتوبر الجديدة تحتوي على 709 قطعة أرض، ومدينة القاهرة الجديدة تحتوى على 292 قطعة.

كما أكد أيضاً أن عدد الوحدات المتبقية في المرحلة الخامسة التكميلية 94 وحدة في مدينة الرحاب، وأيضا وجود 3307 وحدة بدار مصر، ووجود 530 وحدة في مدينة برج العرب الجديدة ، ووجود 498 وحدة فى مدينة 15 مايو، ووجود 22 وحدة في مدينة دمياط الجديدة.