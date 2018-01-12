“حازم عبدالعظيم” يعلق على ترشح “عنان” للرئاسة باحتمالين

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها الناشط السياسي والمعارض لنظام رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي “حازم عبدالعظيم” حينما علم بأمر ترشح رئيس الأركان المصري السابق الفريق “سامي عنان” بعد إعلان “حزب مصر العروبة القومي” عن ترشيحه للفريق لخوض انتخابات الرئاسة المصرية التي سوف تتم في شهر مارس القادم.

علق الناشط السياسي “حازم عبدالعظيم” علن هذا الخبر بأنه أمر ترشح الفريق سامي عنان يمكن أن يكون له احتمالين الاحتمال الأول أنه استكمال للمسرحية من أجل إعطاء شرعية سياسية للتنافس خلال الانتخابات المصرية القادمة، الاحتمال الثاني هو أن يكون سامي عنان معارض ومنافس جادي لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

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وكتب حازم عبدالعظيم عبر حسابه الشخصي على “تويتر” النص التالي “ترشح سامي عنان أحد الاحتمالين الأول استكمال للمسرحية الهزلية مجاملة للسيسي، ليعطي شرعية تنافسية للانتخابات، وهما جنرالات في بعض ومصالحهم متشابكة”.

وتابع حازم عبدالعظيم في تصريحه على تويتر “الاحتمال الثاني أن يكون جاد وحقيقي بأجندة سياسية حادة ومعارضة تماماً لسياسات السيسي، وانشقاق واضح عن معسكر طنطاوي، السيسي، العصار، لن أحكم قبل أن أسمع منه”.

والجدير بالذكر أن حزب مصر العروبة الديمقراطي قد أعلن مساء أمس الخميس الموافق الحادي عشر من شهر يناير الجاري لعام 2018 عن ترشيح “سامي عنان” رئيس الأركان المصري السابق من أجل مشاكرة الحزب في انتخابات الرئاسة المصرية القادم والتي من المقرر أن يتم إجرائها في السادس والعشرين والثامن والعشرين من شهر مارس القادم.

وقد أعلن أمين عام حزب مصر العروبة الديمقراطي “سامي بلح” أن الفريق سامي عنان سوف يخوض السباق الانتخابي الرئاسي في الفترة القادمة، وأعلن عبر حسابه الشخصي قائلاً “حزب مصر العروبة الديمقراطي بيان سامي عنان مرشحاً لانتخابات رئاسة الجمهورية اختارت الهيئة العليا لحزب مصر العروبة الديمقراطي الفريق سامي عنان زعيم الحزب مرشحاً عن الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018، وقد وافق سيادته على ذلك، وهذا وسوف يعقد الحزب مؤتمراً صحفياً بمقره بالدقي لإعلان ذلك إلى الشعب المصري العظيم سامي بلح أمين عام حزب مصر العروبة الديمقراطي”.

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