بالفيديو “القابضة للمياه” تعلن انقطاع المياه عن 10 مناطق غدا لمدة 20 ساعة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب المهندس حسن عبدالغني حيث أعلن عن انقطاع المياه عن عشرة مناطق بمحافظة القاهرة لمدة زمنية تصل إلى عشرين ساعة، وأوضح أن السبب في انقطاع المياه من أجل العمل على تحسين أداء خدمات المياه المقدمة، والعمل على توفير احتياجات المواطنين من المياه خلال الفترة القادمة.

وأعلن “حسن عبدالغني” خلال مكالمة تليفونية لمشاركته في برنامج “صباح أون” والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “أون لايف” صباح اليوم الموافق يوم الجمعة، حيث تم الإعلان عن انقطاع المياه في مدينة نصر غدا الموافق يوم السبت لمدة زمنية تصل إلى عشرين ساعة.

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وقد أعلن “حسن عبدالغني” أن تعطل المياه ليس لعطل مفاجئ لكن من أجل أعمال مد وتحسين أداء الخدمة، وأضاف أنه سوف يتم لحام خط ألف مليمتر فهذا يدل على أن هناك كمية مياه زائدة سوف تقوم على تغذية المنطقة.

وأشار حسن عبدالغني من أجل تدبير المياه في فترة انقطاع المياه عن مدينة نصر والتي سوف تصل إلى عشرين ساعة للاستخدام المنزلي وفي حالات الضرورة القصوى للشركة قادرة على توفير عربات خاصة للمياه ليتم الدفع بها في المناطق التي تكون بحاجة إلى المياه عن طريق الاتصال بالخط 125.

وأوضح حسن عبدالغني أن الذي يحدث في الفترة الحالية هو العمل على تعزيز خطوط المياه، والعمل على زيادة خطوط المياه وبالتالي فإن هناك شبكة للمياه متصلة ببعضها فلابد من لعمليات اللحام أن يكون الخط خالي تماماً من المياه، وهناك بعض الأماكن أو السكان سوف يشعر السكان بانخفاض المياه أو قلتها في الفترة القادمة.

وأشار حسن عبدالغني أن الجهات الرقابية في شركة المياه سوف تقوم باختبارات شبه دورية بمعدل كل نصف ساعة أو ساعة من أجل متابعة المكالمات الواردة على خط 125 من أجل سرعة التحرك لتوفير المياه.

وأكد حسن عبدالغني أن هناك عشر مناطق سوف تنقطع عنها المياه غدا وهي كالتالي “الهجانة بالمرحلة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وإسكان مدينة نصر الجديدة، وجابل الكعبة، وإسكان زاهر، ومشروع 27، وعمارة معهد الحرب الإلكترونية، وزهراء مدينة نصر”.

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