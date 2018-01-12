تكدس وزحام بمحطات مترو الأنفاق بالخط الأول لتوقف القطارات لمدة 25 دقيقة

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تابع موقع مصر 365 توقف في حركة قطارات الخط الأول من مترو الأنفاق من محطة المرج إلى محطة دار السلام في اتجاهي المترو، كما شهد أيضا الخط الأول من محطة دار السلام في اتجاه المرج باتجاه منفرد، وقد تسبب في هذه التوقف عطل في التيار الكهربائي في ثكنات المعادي إلى حدائق حلوان.

وبعد أن توقف حركة قطارات مترو الأنفاق توقف تم انتقال فرق الطوارئ والصيانة من أجل أن يتم إعادة توصيل التيار الكهربائي في ثكنات المعادي وحدائق حلوان باتجاه محطة المرج، واستغرق الأمر حوالي خمسة وعشرين دقيقة.

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وتسبب توقف حركة قطارات مترو الأنفاق إلى حالة من التكدس والزحام الشديد، ونفاذ صبر من قبل بعض ركاب المترو مما تسبب في وقوع بعض من المشادات الكلامية مع موظفي شباك تذاكر مترو الأنفاق من أجل استرجاع قيمة تذاكر المترو.

وأعلن المتحدث الإعلامي باسم شركة مترو الأنفاق “أحمد عبدالهادي” أن الخط الأول لمترو الأنفاق بمحافظة القاهرة قد شهد اليوم الموافق يوم الجمعة الثاني عشر من شهر يناير الجاري لعام 2018 حالة من الارتباك الشديد بسبب تعطل في حركة قطارات مترو الأنفاق.

وأشار أحمد عبدالهادي أن تعطل حركة قطارات مترو الأنفاق في الخط الأول تسبب عنها انقطاع التيار الكهربائي من ثكنات المعادي إلى محطة حدائق حلوان باتجاه محطة المرج.

وأضاف أحمد عبدالهادي أنه فور العمل توقف حركة قطارات مترو الأنفاق قد تم الدفع برجال الصيانة والأعطال الفنية من أجل العمل على حل مشكلة انقطاع الكهرباء في ثكنات المعادي وحدائق حلوان والمرج من أجل العودة إلى تشغيل قطارات المترو بالخط الأول بأسرع وقت ممكن.

وأشار أحمد عبدالهادي أن حركة قطارات مترو الأنفاق قد تأثرت بهذا العطل في الخط الأول للمترو حتى محطة دار السلام في الاتجاهين، وتم التأثير أيضا على محطة حلوان إلى محطة “دار السلام” في اتجاه واحد فقط.

وأكد أحمد عبدالهادي في بيان أصدره منذ وقت قصير أن فرق الطوارئ والصيانة قد انتقلت على الفور وقد تمكنوا من إصلاح وتوصيل التيار الكهربائي لتعود حركة قطارات مترو الأنفاق في الخط الأول من حلوان إلى المرج في اتجاهي المترو إلى طبيعتها بعد توقف دام حوالي خمسة وعشرين دقيقة.

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