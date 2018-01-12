الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد مستشفيات الاورام وامراض الدم الحديثة

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قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس بجولة قد شملت عدد من المستشفيات في الجمهورية، ومن ضمنهم مستشفى الأورام وأمراض الدم حيث ان هذه المستشفي واحدة من من أكبر الصروح الطبية والعلمية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والجدير بالذكر ان هذه المستشفى فقد تم تصميمها وفقاً لأحدث كود عالمي وقد تم تزويدها بعدد من أرقي الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية، وقد تم تجهيزها باحدث وحدة صيدلة إكلينيكية وايضا قد تمت اضافة منظومة متكاملة في المستشفى وذلك من اجل تحضير العلاج الكيماوي.

ومن جانب اخر فقد تم تزويد المستشفى بحوالي 20 عيادة من أجل علاج أمراض الدم ومن اجل علاج الأورام ومن جانبها فقد ضمت المستشفى عدد من الوحدات تعد من الأكثر تطورا والاحدث في العالم وذلك في مجال الرعاية المركزة، وبذلك فقد شهد المجمع الطبي الذي يقع في مدينة المعادي بمحافظة القاهرة عاصمة مصر نقلة علاجية نوعية وذلك لانه تمت إضافة عدد من أحدث المعجلات الخطية العالية والشديدة من حيث الطاقة والدقة وذلك لاستخدامها في علاج الأورام.

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والجدير بالذكر ان مستشفى الاورام وامراض الدم قد اعتمدت عدد من أرقى الأنظمة التي تقوم بتقييم الإصابة وذلك عبر جهاز المسح المقطعي، والذي يوجد منه في المستشفى من طراز pet c t scan، غير ان المستشفى قد احتوت على عدد من وحدات الرعاية التلطيفية التي تصل الى طاقة 14 غرفة وذلك لكل وحده، حيث انه قد تم اعتمادهم من اجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لاجل حالات الأورام المتقدمة، وذلك مع توفير أعلى الانظمة الامنية من خلال المتابعة والمراقبة باستخدام عدد من الكاميرات الحديثة.

كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد مركز غسيل الكلى الموجود في المستشفى، الذي يضم واحدة من أكبر وحدات غسيل الكلى في الشرق الأوسط حيث انها تصل الى مساحة 2000 متر مربع، التي تحتوي حوالي 80 وحدة من أحدث وحدات الدم مجهزة بأرقى أنظمة المعالجة الطبية، مع وحدة خلط مركزية لإجمالي المحاليل في أحدث التقنيات، وذلك من اجل اعداد البحث العلمي وإعادة تأهيل طلاب الطب في القوات المسلحة.

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