السيسي يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المرحلة الرئيسية القائمة لأعمال التطوير، بالمجمع الطبي التابع للقوات المسلحة بمنطقة المعادي، كما تضمنت أعمال التطوير ترميم كافة المباني والمنشآت، والإنتهاء من مجموعة من المراكز الطبية والمستشفيات لتحديث الخدمة التي تقدم إلى المدنيين والعسكريين بما يتماشى مع الأنظمة العالمية.

كما أكد مصدر مسؤول أن المجمع الطبي في منطقة المعادي، يقوم بخدمة ما يقرب من 220 ألف مريض خلال العام الواحد، كما يتم فيه 7 آلاف عملية جراحية سنوياً، ولا تقتصر هذه العمليات العسكريين فقط، بل وأسرهم،والمجمع الطبي يوجد به 36 خبيراً من أنحاء العالم، حتي يقوموا بتدريب الأطباء الخريجين وأيضاً يقوموا بعلاج الحالات المرضية المعقدة.

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وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرور على وحدة الغسيل الكلوي، والتي تم تزويدها بأحدث وحدات الاستصفاء الدموي، وأيضاً زودت بوحدة خلط مركزي وأعرب الرئيس عن سعادته لوجود مثل هذه الأجهزة الحديثة في مصر.

كما تفقد الرئيس مستشفي الأورام وأمراض الدم، بطاقة 300 سرير والتي صممت بأحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية كما زودت المستشفى ب صيدلة إكلينيكية، كما يحتوي المجمع علي قاعة للمحاضرات وجهزت بأحدث الوسائل، لعقد المؤتمرات وامتحانات الزمالة ل أقسام الجراحة والباطنة.

كما زودت المستشفى بمبنى للطب النفسي وعلاج الإدمان زودت بأحدث الوسائل في مجال العلاج، بطاقة 104 سرير وإنشاء معمل مخصوص لعمل الاختبارات الدورية علي الأغذية والتأكد من سلامتها.

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قسم الرمد والذي يحتوي على نظم علاجية حديثة وأيضا أحدث الأجهزة الجراحية، وأيضا التطوير الذي شهده قسم القلب وتزويده بأحدث أجهزة القسطرة، ووجود أحدث أجهزة مناظير الجهاز الهضمي والموجات الفوق صوتية، وتجديد وتحديث قسم رعاية الأطفال وحديثي الولادة، وزود المجمع ب 15 حضانة مجهزة بأحدث الأجهزة في مجال التنفس وقياس نسبة الصفرا وأيضا العلاج الضوئي وأجهزة التدفئة.

كما زودت وحدة العناية المركزية بأحدث الأجهزة وزيادة عدد الأسرة حتى 220 سرير، وتم تطوير المعامل وبنك الدم، وإضافة 300 جهاز طبي جديد من أرقى الأجهزة العالمية في جميع التخصصات الطبية كما شهدت مداخل المجمع تطويراً هائلاً والأسوار وكافة الأقسام.

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