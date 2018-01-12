عودة السياح الروس الى القاهرة وفقا للمراسيم الرئاسية بين البلدين

Advertisements

تابع موقع مصر 365 الاخبار الاقتصادية المصرية خلال الفترة السابقة، وحيث ان قطاع السياحة من أهم القطاعات التي تؤثر على الاقتصاد في مصر فقد قام موقع مصر 365 بمتابعة جميع الاخبار الخاصة بهذا القطاع، وحيث ان عودة السياحة الروس الى مصر مرة أخرى من شأنه اعادة انتعاش السياحة المصرية مرة اخرى، فقد ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية ان وكالة السياحة الفدرالية “روستوريزم” اعطت الضوء الاخضر مرة اخرى من اجل عودة السياح الروس إلى مصر.

ومن جانبه فقد قال رئيس وكالة السياحة الفيدرالية اوليج سافونوف ان شركات السياحة الروسية يمكنها تنظيم رحلات الى جمهورية مصر العربية، ولكن سوف يتم الامر وفقا لمرسوم رئاسي على اساس تنظيم عدد من الرحلات منتظمة إلى العاصمة المصرية القاهرة، في حركة تعيد السياحة بشكل كامل والطيران بين البلدين، حيث تم انقطاع السياح الروس عن مصر بعد حادث تحطم الطائرة الروسية في الإقليم الجوي المصري.

Advertisements

من جانب آخر فقد تم نقل اخبار من قبل عدد من وسائل الإعلام عن روستوريزم تفيد بأن منظمي الرحلات السياحية سمح لهم بتنظيم رحلات سياحية فقط على أساس منتظم إلى القاهرة وان الرحلات الجوية إلى أي مدن أخرى غير مسموح بها حتى من خلال القاهرة، كما يحظر على منظمي الرحلات السياحية بيع رحلات سياحية إلى أي مدينة مصرية باستثناء القاهرة، وهذا ينطبق أيضا على النقل بالحافلات إلى المنتجعات السياحية المصرية الشهيرة وكذلك الإقامة في الفنادق، لكن رئيس وكالة السياحة الفيدرالية أخبر سبوتنيك أن هذه المعلومات غير صحيحة، حيث قال “يمكن للشركات السياحية تنظيم وبيع رحلات سياحية لمصر، ولكن فقط على أساس النقل الجوي المنتظم إلى القاهرة”.

وقال سافونوف ان “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر بموجب مرسوم في الثاني من يناير السماح بنقل جوي منتظم الى القاهرة، كما أصدرنا على الفور بيانا رسميا من روستوريزم مفاده ان منظمي الرحلات السياحية يمكنهم تنظيم رحلات سياحية الى مصر”،وان السياحة من قبل منظمي الرحلات السياحية، وهذا هو النشاط الإنتاجي للكيان الاقتصادي ولدينا قاعدة تشريعية، وبالطبع نحن نمتثل للأحكام المنصوص عليها في المراسيم الرئاسية.

اقرا ايضا الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد مستشفيات الاورام وامراض الدم الحديثة