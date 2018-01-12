“نائب رئيس التليفزيون السابق” يعلن خطة تعامل الإعلام مع الانتخابات الرئاسية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها نائب رئيس التليفزيون المصري السابق الدكتور “عبدالمجيد خضر” حيث أعلن إن الإعلان أصبح جزء هام في حياة المواطنين المصريين وأضاف أن الإعلان هو الوسيلة الأولى لتنمية وعي المواطنين وأمنهم.

أشار عبدالمجيد خضر أن جميع المواطنين في الدول المصرية بمختلف طوائفهم يتوحدون من أجل مصلحة بلادهم، وأضاف أن مهمة الإعلان أن يقوم بتغطية انتخابات الرئاسة المصرية والبعد كل البعد عن تزييف الحقائق أو العمل على ترويج الشائعات.

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وأعلن عبدالمجيد خضر أن الإعلام المصريين لابد أن يلتزم بالمصداقية إلى جانب الصدق في عرض الحقائق المختلفة أثناء فترة الرئاسة المصرية، وأن يكون على دراية كبيرة بحقيقة المعلومات التي سوف يتم تداولها، والتأكد من صحتها قبل أن يتم تداول أي خبر للتأكد من مصداقية الأخبار خلال فترة انتخابات الرئاسة المصرية القادم لعام 2018.

ووجه عبدالمجيد خضر رسالة إلى شباب الإعلاميين إلى ضرورة أن يتم توخي الحذر والحيطة والتحري من صدق الأخبار والتأكد من صحتها قبل أن يتم نشرها، وخصوصاً شباب الإعلاميين العاملين في التليفزيون المصري حيث أن التليفزيون المصري له تأثير قوي على تشكيل الرأي العام المصري ووعي الشعب المصري.

وطالب عبدالمجيد خضر بأن يتم تفعيل قانون الإعلام الجديد، وأن يكون على نقابة الإعلاميين أن يكون لها دور كبير في العمل على الحد من الفوضى الكبيرة الإعلامية العاملين على ترويج الأخبار المغلوطة.

والجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت قرار لسنة 2018 يحمل رقم 9 الخاص بتنظيم عمل وسائل الإعلام المطبوعة والرقمية والمسموعة والمرئية والإعلاميين الدوليين المعتمدين، على أن يتم تغطية جميع فعاليات إجراء انتخابات الرئاسة المصرية ليتم إجراء الاقتراع وكذلك الفوز في الانتخابات الرئاسة تبعاً للضوابط التي نص عليها قرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وطالبت الهيئة الوطنية للانتخابات أن من حق جميع المرشحين أن يستخدمون وسائل الإعلام الحكومية على حسب الإمكانات من أجل عرض برامجهم الانتخابية، وعلى جميع الوسائل الإعلامية المصرية الحكومية أن تراعي تحقيق العدل والمساواة بين جميع المرشحين خلال تغطية برامجهم وحملاتهم الانتخابات خلال انتخابات الرئاسة المصرية 2018.

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