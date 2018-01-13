جمعية مواطنون ضد الغلاء تتبنى مبادرة “كتر خيرك” لتفعيل دور الشباب فى التنمية

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قالت جمعية مواطنون ضد الغلاء أنها تعتزم تبني مبادرة “كتر خيرك” التى أسسها مجموعة كبيرة من الشباب الإيجابيين والتى ترتكز فكرتها على تبني عدد من المشروعات الشبابية التنموية والتى تعمل على تدعيم دور الشباب فى بناء المجتمع الوطن .

وأكد المهندس “محمد عريبى الجمال” المسؤول عن مبادرة “كتر خيرك” الشبابية بأن الشباب يشكلون نسبة 60% من تعداد المجتمع المصرى وبالتأكيد هم الاساس الذى يرتكز عليه الوطن فى مهام البناء والتنمية القادمة .

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وتابع “الجمال” بأن المشروعات اللوجستية التى تنفذها الحكومة وبالأخص المشروعات التى تتعلق بالطرق والكبارى والبنية التحتية تستلزم وجود عدد من المشروعات الإنتاجية التى تعزز من القيمة المضافة لما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع .

وأضاف “محمد الجمال” أن هذه المبادرة ستعمل على تشجيع الشباب لاقتحام سوق العمل الحر والابتعاد عن الوظائف الحكومية ، لذلك فمن المقرر أن تبدأ المبادرة بأستصلاح الأراضي الصحراوية وسيكون التركيز في البداية على منطقة العلمين ..

وأردف أن خطة المبادرة ستبدأ بأول بمشروع تنموي للبيئة المحيطة فى هذه منطقة العلمين بهدف الاستفادة بأفكار وطاقة الشباب وطبيعة البيئة الصحراوية خاصة وأن هذه المنطقة تتميز برعاية الأغنام من سلالة الخراف البرقى والتى تعتبر من أجود السلالات فى العالم والتى كانت مصر تصدر منها بأعداد كبيرة للدول العربية وبخاصة السعودية فى نهاية فترة الثمانينيات .

ولكن تسبب إهمال الحكومات السابقة فى رعاية المربين الرعويين من البدو مما تسبب فى فقد إنتاج منطقة الصحراء الغربية وبالتحديد محافظة مطروح من مليون ونصف رأس من الخراف البرقى إلى ما يصل لـ 300 ألف رأس حاليا وهو ما يهدد هذه السلالة بالأنقراض .

وقال أيضاً أن الجمعية ستسعى من خلال هذه المبادرة لإنشاء أكبر مزرعة مفتوحة لهذه السلالة العالية الجودة بالتنسيق مع الحكومة لضمان إيجاد عدد كبير من الشباب يكون على أستعداد لأن يقطن هذه المنطقة الغالية من أرض مصر .

وأيضاً سيتم زراعة 500 فدان من نباتات الأعلاف التي تحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات بهدف ضمان وجود غذاء مناسب للماشية يغنى عن استيراد هذه الأعلاف من الخارج ، مشيرا الى ان المبادرة تسعى للاكتفاء الذاتى من اللحوم فى السنوات القادمة اذا توفر لهذا المشروع كل مقومات النجاح وبالأخص الرعاية البيطرية والدعم اللوجستي والمادي ودعم الدولة .

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