رد فعل مصطفى بكرى على ترشح سامي عنان للرئاسة

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أعلن عضو مجلس النواب والصحفي “مصطفى بكرى” عن رأيه الشخصي عن خوض الفريق “سامي عنان” الانتخابات الرئاسية هذا العام، حيث أكد بكري أن من حق أي أحد أن يخوض هذه الإنتخابات، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأولى بالفوز في هذه الانتخابات، لأنه تصدى لكثير من المواقف كانت سوف توقع بالدولة المصرية بعد 30 يونيو.

كما أكد بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” والذى يذاع على قناة “صدي البلد” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بمحاربة الإرهاب فى جميع أنحاء شمال سيناء، مع كل الدعم التي كانت تتلقاه هذه الجماعات الإرهابية، حتي تدمر مصر و تشتت شعبها مثل باقي الدول، و تملك الإرهاب في أراضيها ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبي هذا الإرهاب.

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كما ذكر بكري ما أنجزه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة ولايته، من بعد حكم الإخوان، وأكد أن قرار ترشيح عنان هو قرار حزبي، وأنه منظر من الفريق عنان إعلان ترشحه لإنتخابات الرئاسة بصفة رسمية.

ومن جهة أخرى، بشأن الإنتخابات الرئاسية فقد تحدث “بكرى” من عدة أيام عن أن قطر قامت استأجرت شركة من شركات العلاقات العامة من خارج البلاد، حتى تتجسس على الحملات الإنتخابية، ثم يقومون بالتشكيك فى الانتخابات الرئاسية وأن يشككوا من نزاهة الانتخابات.

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كما أكد بكري علي أنه من المؤكد أن تقوم جماعة الإخوان بأعمال تشويش كي تثأر من مصر على الحال الذي وصلت إليه الآن، ولأنها أيضاً لا تريد أن يمتد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخرى، في حين أن جميع جماعة الإخوان يرون أن السيسي هو سبب رئيسي في أزمتها وتسعى جماعة الإخوان للتخلص من السيسي بشتى الطرق.

كما ذكر بكري أن جماعة الإخوان قد مولت صحف غربية حتى يقوموا بحملة تشويه، أثناء الانتخابات الرئاسية، ولكن هذه الأساليب مازالت عاجزة عن استهداف مصر والنيل منها، ولا يأتي من وراء هذه التمويلات سوى إفلاس جماعة الإخوان دون جدوي مما يفعلونه تجاه مصر وشعبها، وأكد بكري علي أن مصر قادرة على هزم هذه الحيل التي لا تزيد مصر إلا عزما وإيماناً.