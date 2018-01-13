تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات وقيادات القوات المسلحة

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تم عقد اجتماعاً وزارياً يوم الخميس الماضي تحت رعاية وإشراف رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وكان هذا داخل مقر وزارة الدفاع مع وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة والكثير من قيادات الشرطة والقوات المسلحة، ودار الاجتماع حول العديد من تطورات الأوضاع الذي تحدث حالياً في جميع المحافظات المصرية والكثير من المؤسسات .

هذا وقد اكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم عقد هذا الاجتماع داخل مقر وزارة الدفاع للتحدث عن العديد من القضايا وعلى رأسها الإرهاب وطرق القضاء عليه، والعمل على تناول كافة السبل الهامة والأساسية داخل الدولة المصرية والبحث وراء التقدم في جميع المجالات بالمؤسسات الاقتصادية.

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ويذكر أيضاً أن الاجتماع تناول العديد من المستجدات الأخيرة الخاصة بالتطورات الأمنية في مختلف الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية الهامة، ويتم الإطلاع على جميع الاجراءات الهامة والذي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة وهذا للقضاء على العناصر والبؤر الإرهابية في جميع الاتجاهات والمحافظات المصرية المختلفة، وهذا يكون لتأمين البلد من جميع الهجمات الارهابية.

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وشدد الرئيس السيسي على ضرورة توفير المناخ الأمني والاستقرار في أسرع وقت ممكن، وهذا يحث على تنفيذ جميع المشروعات التنموية على مستوى جميع أنحاء الجمهورية، وتم مناقشة وتناول الكثير من القضايا الأمنية والمجتمعية المختلفة والذي تهم جميع المواطنين المصريين في الكثير من الأماكن المتعددة لهم.

واشار المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالإطلاع على العديد من الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية والشرطة، وهذا للقضاء على العناصر والبؤر الإرهابية في جميع الاتجاهات المتعددة، وأيضاً شدد على ضرورة توفير المناخ الآمن والمستقر لسرعة تنفيذ جميع المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية.

وأكد أيضاً على أنه لابد من تشديد وتكثيف الجهود الأمنية المتواجدة داخل سيناء، وهذا بسبب انتشار العناصر الارهابية والتكفيرية في سيناء والذي تقوم بقتل جميع رجال الشرطة والقوات المسلحة والعديد من المواطنين، لذلك تم وضع العديد من الخطط الأمنية الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة المصرية للتصدي لجميع هجمات الإرهابيين في سيناء.