“الحكومة” بالتعاون مع “البرلمان” إجراء تعديل وزاري الأحد القادم

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تابع موقع مصر 365 تصريحات واردة على لسان مصادر رفيعة المستوى في الدولة المصرية أفادت بأن هناك تعديل وزاري مرتقب في حكومة المهندس “شريف إسماعيل” وسوف يتم الإعلان عن هذه التعديلات الوزارية صباح غدا الموافق يوم الأحد أو يوم الاثنين على أقصى تقدير زمني.

أكدت المصادر الرفيعة المستوى أن التعديل الوزاري المرتقب سوف يشمل ثلاثة أو ست وزارات اقتصادية وخدمية في الدولة المصرية، ويلعب البرلمان المصري دور رئيسي في هذا التعديل الوزاري المرتقب، على أن تتم كافة إجراءات التعديل الوزاري بالتعاون مع مجلس النواب المصري.

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وتأتي خطوة التعديل الوزاري المرتقب لتحقيق أفضل اختيارات للعمل على تحقيق طموحات الشعب المصري والعمل على استكمال مسيرة نجاح الحكومة المصرية الحالية تحت قيادة المهندس “شريف إسماعيل” والتي قام بإنجاز العديد من المشروعات والقرارات الخدمية في صالح الدولة المصرية وفي صالح المواطنين خلال الفترة السابقة.

وتأتي خطوة التعديل الوزاري بالتعاون التام مع مجلس النواب المصري والتأكيد على التعاون والثقة الكاملة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل على استكمال بناء الوطن وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي التعاون بين الحكومة المصرية وبين مجلس النواب المصري من أجل إجراء تعديل وزاري على الحكومة المصرية للتأكيد على نص مادة الدستور المصري الصادرة تحت رقم مائة وأربعة وسبعين والتي تنص على النص التالي “لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”.

وتبعا لنص المادة رقم مائة وتسعة وعشرين من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي نصت على التالي “رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري”.

وسوف يتم الكشف عن أسماء الوزراء المرشح تغيير من حكومة المهندس شريف إسماعيل والتي تضمنت على ثلاثة وثلاثين وزير الممثلين للحكومة المصرية الحالية، وأشار الأنباء على إجراء تعديل لثلاثة أو ست وزراء سوف يتم الكشف عنهم غدا أو بعد غد على أقصى تقدير.

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