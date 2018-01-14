تعرف على طريقة سداد فاتورة الكهرباء المتراكمة

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في كثير من الأحيان يواجه المواطنين تسديد فواتير استهلاك الكهرباء المتراكمة بسبب عدم مطالبة شركة توزيع الكهرباء بالسداد لعدة شهور لعدم ذهاب المحصل وكشاف الكهرباء إلى هذه المناطق وأخذ قراءات عدادات الكهرباء، لذا نقدم لك طريقة سداد فاتورة الكهرباء المتراكمة وهي:

قم بتدوين قراءة العداد الكهربائي الخاص بك عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة التوزيع التابع لها على شبكة الإنترنت. سجل قراءة العداد بصورة شفوية من خلال الاتصال برقم خدمة عملاء شركة الكهرباء 121. إذهب إلى مقر شركة توزيع الكهرباء التابع لها وحرر شكوى بعدم تحصيل فاتورتك الشهرية. في حالة عدم تراكم فواتير استهلاك الكهرباء لمدة تتخطى 12 شهر تسقط المديونية عن المستهلك وتحاسبه الشركة على آخر 6 شهور فقط في حالة كان التهاون من قبل شركة التوزيع. في حالة عدم تحصيل شركة التوزيع فواتير الكهرباء تقسط قيمة الفواتير بالطريقة التي تناسب المستهلك. يتم تقسيط الفواتير المتراكمة طبقا لقرار وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر. تطلب من شركة التوزيع بيان استهلاك الكهرباء قبل سداد أو تقسيط قيمة الفواتير المتراكمة بهدف التأكد من قيمة المديونية التي تعبر عن استهلاكك. في حالة عدم مطابقة القيمة الموجودة في فواتير الاستهلاك بالقراءات الموجودة بالعداد يتم توزيع المديونية طبقا لمتوسط الاستهلاك الشهرى. تستطيع تقديم شكوى إلى مكتب وزير الكهرباء الخاص بتلقي شكاوى المواطنين في مبنى الوزارة بالعباسية في حالة قصور شركة توزيع الكهرباء عن حل مشكلتك.

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