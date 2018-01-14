الإفراج عن حبيب العادلى لحين الفصل في قضيته

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قامت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، بإنهاء إجراءات الإفراج عن “حبيب العادلي” والذي كان يشغل منصب وزير الداخلية، فيما حكمت محكمة النقض، وتم الإفراج عنه وعاد “حبيب العادلي” إلى منزله وسط إجراءات أمنية مشددة، وفي وقت سابق قامت النيابة العامة، بمراسلة قطاع السجون حتي يتم الإفراج عن وزير الداخلية الأسبق، وذلك مع وضع بعض الشروط وهي عدم مغادرة البلاد، أو مغادرة محل الإقامة حتى يحين ميعاد الفصل في قضيته.

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق “حبيب العادلي”، وكان الحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وذلك في قضية استيلاء علي المال العام بوزارة الداخلية، وأيضاً اتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام، وفي الشهر الماضي هرب الوزير السابق من محبسه، مما أثار جدلاً واسعاً فى الشارع المصري، و باتت القنوات الفضائية في جميع برامجها تتناول خبر هروب حبيب العادلي، حتى تم القبض عليه ولم يعلن حتى هذا الوقت المكان الذي كان يختبئ فيه حبيب العادلي.

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بينما ظهرت زوجة حبيب العادلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، لتأكد أن العادلي كان يخضع للعلاج من مشكلة في القلب، لعدم وجود العلاج الكافي له أثناء محبسه وعندما أنهي العلاج قام بتسليم نفسه إلى وزارة الداخلية حتى يكمل باقي مدة حبسه، وحينها سألها الإعلامي عمرو أديب عن المكان الذي كان يختبئ فيه العادلي، رفضت زوجته أن تدلي بأي إعتراف يفيد عن هذا المكان، وأكدت أنه كان يوجد في مستشفى ل يتلقي العلاج اللازم له.

ويعد الوزير السابق “حبيب العادلى” من أهم رجال عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الذي تنحى عن الرئاسة عام 2011 بعد مظاهرات كثيرة مطالبة الرئيس أن يرحل عن الحكم، كما عين حبيب العادلي وزيراً للداخلية في عام 1997 وظل في منصبه حتى عام 2011، وحينها تم اتهام الشرطة المصرية ووزارة الداخلية بأكملها باتهامات عديدة منها الاختلاس والاضرار بالمال العام وأيضاً الانتهاكات التي كان يتعرض إليها المحبوسين والمعتقلين، ويواجه العادلي كل هذه التهم هو و7 آخرون.

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