أخبار الطقس اليوم الأحد 14/1/2018.. درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

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جاء في البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يظهر خلال اليوم الأحد طبقا لبيانات أخبار الطقس اليوم طقس الصادرة طقس معتدل، وذلك سوف يستمر على كل من جميع المحافظات، كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أنه سوف تنخفض حالة الطقس خلال اليوم وأنه سوف تصبح حالة الطقس شديدة البرودة ليلا، كما يتوقع أن تظهر كلا من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة خلال ساعات اليوم وخاصة على شمال البلاد.

كما جاء في تصريحات خبراء الأرصاد الجوية أنه سوف يصاحب حالة الطقس خلال اليوم سقوط الامطار في بعض المناطق مثل السواحل الشمالية وأنه هذه الحالة سوف تمتد في بعض محافظات الوجه البحري خلال اليوم إلى بعض المناطق الاخرى.

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من جهة اخرى أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية في التصريحات المتعلقة بأخبار الطقس اليوم الاحد، أنه يتوقع خلال اليوم أن تقل الرؤية الصباحية في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية كما يتوقع أنه سوف يؤثر عليها ايضًا الشوائب في ساعات النهار، كما ورد أنه سوف تظهر هذه الحالة في الساعات الاولي على شمال البلاد.

كما أنه من المتوقع أن تمتد حالة الرياح و تكون أغلبها غربية وأنه سوف تنشر خلال اليوم على أغلب المحافظات، كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تنشر حركتها خلال اليوم على البحر المتوسط والبحر الأحمر مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

أما فيما يخص حاله البحرين المتوقعة، سوف تكون غربية شمالية، وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاحد فقد أكدت الأرصاد الجوية أنها كالتالي:

القاهرة 11 19

بلطيم 13 19

مطروح 09 19

وسط الدلتا 11 19

الإسكندرية 09 18

بورسعيد 13 19

دمياط 12 18

العريش 09 21

السلوم 09 17

سيوة 05 18

رفح 08 20

الإسماعيلية 09 20

نخل 03 17

السويس 08 19

رأس سدر 12 18

نويبع 16 18

الطور 10 20

طابا 12 18

كاترين 02 13

شرم الشيخ 17 22

الغردقة 13 22

الفيوم 10 19

مرسى علم 15 23

بنى سويف 09 20

المنيا 07 20

قنا 08 21

أسيوط 07 19

سوهاج 08 20

أبوسمبل 10 22

أبو رماد 19 25

رأس حدربة 19 24

الوادى الجديد 08 20

الأقصر 08 21

أسوان 09 22

شلاتين 20 26

حلايب 21 25.