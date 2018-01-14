وزارة التموين تعلن عن بدء الأوكازيون الشتوي غداً في جميع المحال التجارية

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قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن بدء موسم الأوكازيون الشتوى اعتباراً غداً يوم الاثنين 15 من يناير 2018، وسوف يكون الأوكازيون لمدة أسبوعين داخل جميع المحافظات المصرية وهذا ما يبحث عنه جميع المواطنين، وذلك بسبب حالة الركود الذي تشهدها جميع الأسواق وإيقاف حركة البيع والشراء داخل جميع المحافظات.

ويريد جميع المواطنين الحصول على الأوكازيون خاصة في هذا الموسم من فصل الشتاء، وذلك بسبب توقف حالة البيع والشراء داخل جميع محال الملابس التجارية وهذا ما يتم البحث عنه دائماً، وأكد العديد من الاشخاص العاملين في شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن شهر ديسمبر القادم سوف يكون فيه وراج كبير لجميع مبيعات الملابس الشتوية الجاهزة.

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ومن الجدير أيضاً أن ما قامت بفعله وزارة التموين وتقديم موعد الاوكازيون الشتوي عن باقي السنوات الأخرى أسعد جميع المصريين، وسوف يتم تقديم جميع التخفيضات والعروض والخصومات في شهر يناير 2018 وأكد التجار على أن بداية الموسم الشتوى لجميع التجار هو شهر ديسمبر، ولكن لا توجد حركة في البيع والشراء في جميع محال الملابس بسبب ارتفاع الأسعار.

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ويذكر أن وزارة التموين أكدت على أن الأوكازيون الشتوي ينتظره العديد المواطنين والتجار حتي تستقر حالة الاسواق ويوجد البيع والشراء، لذلك حثت الوزارة جميع المحال الذي تريد الدخول في الاوكازيون التوجه للوزارة للحصول على الموافقة، ودخولهم ضمن قائمة المحال التجارية الذي تقدم جميع السلع والملابس الشتوية بأسعار مخفضة.

ويبحث جميع المواطنين عن المحال التجارية الذي تقدم جميع العروض على الملابس الشتوي، كما أن أكد حسام الدين والذي يشغل منصب مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن جميع اصحاب المحلات التجارية الذين يريدون المشاركة في الأوكازيون الشتوى لهم حرية الاختيار في نسبة تخفيض أسعار السلع الخاصة بالملابس الموجودة داخل المحال الخاصة بهم.

ولكن الشرط الوحيد للوزارة أن تكون أسعار التخفيضات حقيقة، وأن جميع السلع المعروضة لابد وان تكون مطابقة للمواصفات القياسية وليست مجهولة المصدر، ولابد وأن تقوم الجهات المشاركة في الأوكازيون الشتوي بالإعلان عن ثمن السلعة المعروضة للبيع قبل وبعد الخصومات حتى يستطيع المشتري التأكد من حقيقة التخفيضات من عدم وجودها.