تعرف على أهم القرارات التي تخص استخراج بطاقة الرقم القومي

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نظم القانون المصري جميع الإجراءات الخاصة ببطاقة الرقم القومي وطريقة تجديدها وطريقة استخراجها لاول مرة وحيث يهم موقع مصر 365 توعية المواطنين بخصوص هذا الامر، فقمنا بنشر كل ما يتعلق بالإجراءات اللازمة من أجل تجديد بطاقة الرقم القومي، وقد تم تحديد عدد من الأوراق المطلوبة من أجل القيام بالأمر

ويجب ان يحضر المواطن اولا أصل بطاقة الرقم القومي القديمة المطلوب إعادة استخراجها، ثانيا احضار أصل وصورة قسيمة الزواج وذلك مطلوب فى حالة تغيير الصفة، ثالثا احضار وصل ماء او وصل كهرباء وذلك فى حالة تغيير محل الإقامة، رابعا إحضاره استمارة رقم قومى يتم شراءها من قبل اي سجل مدنى، خامسا إحضار شهادة الميلاد، سادسا يجب ان يكون هناك ضامن للمواطن الذي يقدم على البطاقة ضامن، لكن في حالة حالة كبار السن يتطلب اصل الرقم القومى فقط

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والجدير بالذكر ان وحدات التسجيل المدني في مختلف المدن والمراكز والمحافظات المصرية قد بدأت منذ بداية شهر نوفمبر لعام 2017 في تحصيل الغرامات الجديدة المفروضة على المواطنين الذين يتعاملون مع مراكز ووحدات السجل المدني لتجديد أو إصدار بطاقة الهوية الوطنية، وهذه الغرامات كالتالي:

غرامة قدرها 100 جنيه مصري فقط في حالة التأخير في إصدار بطاقة الهوية الوطنية لأول مرة في عمر 16 سنة و 6 أشهر وستحصل على العدد الأول من بطاقة الهوية الوطنية، غرامة 100 جنيه فقط إذا تم الاحتفاظ بطاقة الهوية أو انتهت صلاحيتها، غرامة قدرها 50 جنيها مصريا فقط عندما لا يتم تجديد بطاقة الهوية لمدة 7 سنوات من تاريخ صدوره لمدة ثلاثة أشهر.

وغرامة قدرها 50 جنيها فقط إذا لم يتم تحديث بطاقة الهوية الوطنية في غضون 3 أشهر من تاريخ وقوع الحادث ليتم تحديثها “على سبيل المثال، عند انتهاء الزواج أو عند وفاة الزوج أو تغيير الوظيفة أو الإقامة أو الدراسة، أو وظيفية وتحديث البيانات في غضون 3 أشهر”، غرامة قدرها 50 جنيه فقط إذا لم يتم إصدار بطاقة الهوية، يستخرج البدل تالف خلال فترة 15 يوما من تاريخ الخسارة أو التلف، ويستبعد من هذا القرار كبار السن وأولئك الذين لديهم حالات خاصة.

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