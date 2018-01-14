تصريحات مثيرة للجدل لـ فريد الديب حول الرئيس السابق محمد مرسي

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في لقاء خاص مع المحامي المصري الشهير فريد الديب في برنامج “علي مسئوليتي” مع الإعلامي “أحمد موسي” الذي يقدم عبر شاشة “صدى البلد”، وهو يعتبر من أكثر البرامج التلفزيونية مشاهدة وخاصة في حلقة الأمس مع المحامي فريد الديب المسئول عن العديد من القضايا المصرية الهامة لأبرز الشخصيات ومن أهمهم الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.

حيث قام الديب بإحراج موسي على الهواء مباشرة بعدما تحدث عن الرئيس السابق مرسي، وقال له عندما تتحدث عن رئيس سابق لابد وأن تتحدث “بالأصول” وثار بينهم خلاف عندما وصف احمد موسي الرئيس السابق محمد مرسي بأنه عميل، وتحدث موسي قائلاً أن أول من فرط وأراد أن يفرط في ارض سيناء كان الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه عندما تحدث عن مرسي أراد منه أن يتحدث بالأصول ويلتزم بآداب الحوار والحديث بطريقة حسنة عن الرئيس السابق، وذلك لانه يعتبر من الرموز المصرية وكان في يوم من الأيام قبل الأمر بحبسه رئيس جمهورية مصر العربية، وأكد أنه لابد من الحديث عنه بطريقة لائقة والالتزام بقواعد وطرق الحوار الصحيحة.

يذكر أيضاً أن الديب أضاف انه لابد من أن نكون معقولين عندما نتحدث عن مرسي لأنه كان رئيس الجمهورية، ولابد وأن نتحدث عن هذا الأمر بشكل معقول ونلتزم بآداب الحوار عندما نتحدث عن أي رمز من رموز جمهورية مصر العربية، وأيضاً تناولوا العديد من القضايا الهامة والمتعلقة بالمجتمع المصري والعديد من الرموز والرؤساء الذين تولوا منصب رئاسة الجمهورية المصرية.

كما أنه تحدث عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وحيثيات الحكم الذي تم اصدارها من قبل المحكمة والبراءة التي حصل عليها من قبل المحكمة، وأيضاً الحديث عن براءة حبيب العادلي وزير الداخلية المصري السابق والذي صدر ضده العديد من الأحكام في الكثير من القضايا المختلفة، ولكنه حصل أمس على البراءة في العديد من القضايا وتم الإفراج عنه من قبل هيئة المحكمة المصرية.

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