بالفيديو.. كويتي يعتدي على طفل مصري بسبب فوزه على ابنه في الكاراتيه

Advertisements

قام الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول مقطع فيديو يظهر ويوضح مباراة الكاراتية بين طفل مصري وطفل كويتي كان يتم إقامتها داخل مدينة السالمية بدولة الكويت، ونتج عن المباراة عن فوز الطفل المصري بالبطولة على الطفل الكويتي، وهذا ما استشاط والد الطفل غيظاً من الطفل المصري وقام بالاعتداء عليه داخل مكان إقامة مباراة الكاراتية.

ومن الجدير بالذكر ايضاً أنه خلال احتفال الطفل بفوزه في مباراة الكاراتية على الطفل الكويتي، فاجأ والد الطفل الكويتي جميع الحاضرين بنزوله إلى الملعب وأسقط الطفل أرضاً وسط وجود حالة من التعجب والذهول لجميع الحاضرين.

Advertisements

كما أن الفيديو تم نشره بواسطة والد الطفل المصري من خلال أحد مجموعات المغتربين المصريين داخل دولة الكويت، والفيديو تضمن لقطة والد الطفل الكويتي وهو ينهال على الطفل المصري ووقت سقوطه على الأرض، وأكد والد الطفل المعتدى عليه أنه يسير في الإجراءات القانونية وأنه قام بتسجيل القضية وطرح سؤاله قائلاً لماذا قام والد الطفل بهذا الفعل الاجرامي؟.

ونشر والد الطفل المصري هذا الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتحدث قائلاً، انه كان أمس السبت الثالث عشر من يناير 2018 بطولة الكاراتيه في الاتحاد بمنطقة السالمية وحمد الله أن نجله فاز في المباراة النهائية على المنافس الكويتي المتميز، وحصل نجله على الميدالية الذهبية بعد الانتهاء من مباراة قوية وصعبة جداً، وذكر انه أثناء احتفال نجله بفوزه بالميدالية فوجئ بهجوم والد الطفل الكويتي علي ابنه.

وبدء والد الطفل الكويتي في سب الولد ووصفه بأنه غير محترم هو ومن معه من مدربين ولاعبين، وبدأ بتهديد الطفل المصري الفائز هو ومن معه من مدربين، وسط تعجب واستغراب من جميع الحاضرين، وذلك بالرغم من ان الطفل الفائز قام بحضن المنافس وتقبيل رأسه بعد المباراة وهذا يدل علي تحلي الطفل بالروح الرياضية.