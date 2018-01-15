أخبار الطقس اليوم الاثنين 15/1/2018.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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جاء في البيان الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار الطقس اليوم الاثنين المتوقعة على أغلب الأنحاء، أنه بالنسبة إلى حالة الطقس المتوقعة سوف تكون معتدلة وذلك على كافة الأنحاء، حيث تشهد البلاد حالة جديدة من البرودة الشديدة ليلا، كما يتوقع أن تظهر حالة من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة وذلك على أغلب المناطق في شمال البلاد.

من جهة أخرى، قد ورد في تصريحات خبراء الأرصاد الجوية الصادرة عن أخبار الطقس اليوم أنه من المتوقع أن تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية في الساعات الأولي من اليوم، وذلك سوف يكون على شمال البلاد، كما يتوقع في تصريحات الخبراء أنه سوف تمتد هذه السحب حتى تصل إلى شمال الصعيد، كما يتوقع أن تكون كثيفة ايضًا وذلك على العديد من المناطق الأخرى.

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وعن حركة الرياح، جاء في أخبار الطقس اليوم الاثنين أن أغلبها سوف يكون شمالية غربية خفيفة ثم تتغير وتصبح معتدلة، كما يتوقع الخبراء أن تنشط حركتها ايضًا على خليج السويس والبحر المتوسط بالإضافة إلى البحر الأحمر، مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية هناك ويؤدي إلى اضطرابها.

وبالنسبة إلي حالة البحرين فقد جاء أن حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر من المتوقع أن تكون الحالة بشكل عام متغيرة ما بين الاعتدال إلى الاضطراب، بالإضافة إلى أنه يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيهما من مترين إلى مترين ونصف المتر خلال اليوم، وعن حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الإثنين على محافظات جمهورية مصر العربية، فهي كالتالي:

وسط الدلتا 10 19

القاهرة 11 19

مطروح 09 19

الإسكندرية 11 18

بلطيم 15 18

السلوم 08 17

دمياط 14 18

سيوة 08 17

بورسعيد 14 19

العريش 10 20

السويس 09 20

رفح 09 19

الإسماعيلية 09 20

نويبع 14 19

رأس سدر 12 21

كاترين 03 17

مرسى علم 16 21

نخل 02 20

الطور 10 22

طابا 12 19

شرم الشيخ 17 22

الغردقة 13 23

الفيوم 09 20

أسيوط 07 20

بنى سويف 08 20

المنيا 07 20

سوهاج 07 20

أبوسمبل 09 21

قنا 08 21

الأقصر 08 22

رأس حدربة 17 23

أسوان 10 22

ابو رماد 17 23

الوادى الجديد 06 21

شلاتين 16 24

حلايب 18 22.