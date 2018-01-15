مصادر تكشف عن الموعد الرسمي لتطبيق زيادة أسعار تذاكر القطارات

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خرجت بعض التصريحات من مصدر مطلع تابع إلى وزارة النقل، أنه قد تقرر أن يتم رفع أسعار تذاكر القطارات طبقا للخطة الجديدة خلال الأسبوع الجارى، على أن يتم تطبيقها رسميا في أواخر الشهر الجاري، لافتًا إلى أن الزيادة الجديدة من المقرر أنها تشمل جميع أنواع القطارات سواء كانت مكيفة أو مميزة أو الـvip بالغضافة إلى المطورة ايضًا.

أكدت التصريحات على أن الوزارة قد أنتهت رسميا من إعداد المقترحات المتعلقة بشأن زيادة أسعار تذاكر القطارات، وأنه يتم العمل حاليا على طرح المقترحات الخاصة بعملية الزيادة الجديدة على أسعار تذاكر القطارات من أجل أن يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، وذلك سوف يتم خلال فى وقت عاجل حتي يتم اعتمادها رسميا والبدء في العمل بها.

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أعلن مساعد وزير النقل، الدكتور عمر شعث، أن الهدف من رفع أسعار التذاكر هو زيادة موارد الهيئة بالإضافة إلى تنفيذ رغبة الوزارة في تطوير خطوط السكك الحديد،كما جاء أنه بالنسبة لهذه الزيادة من المتوقع أن تتراوح ما بين 20 إلى 40%.

حيث أكد الدكتور شعث في مداخلة هاتفية قد أجراها مؤخرًا على شاشة برنامج “رأي عام” والذي يتم إذاعته على القناة الفضائية “تن”، إنه بالنسبة إلى وزارة النقل تعمل حاليا على التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بشكل مباشر من أجل وضع الرؤية النهائية للهيئة والخاصة بزيادة تذاكر القطارات.