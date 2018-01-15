تعرف على أسباب القبض على محافظ المنوفية قبل زيارة السيسي للمحافظة

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أعلنت هيئة الرقابة الإدارية مساء يوم الأحد الموافق 14/1/2018 عن القبض على “هشام عبد الباسط” والذي كان يشغل منصب محافظ المنوفية، والقبض على رجلي أعمال وقد وجهت لهم النيابة الإدارية تهم الفساد، ويأتي هذا الخبر قبيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة المنوفية بساعات معدودة.

وكان من المفترض أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة محافظة المنوفية، صباح اليوم الإثنين الموافق 15/1/2018، ليقوم الرئيس وبعض من رجال الأعمال بفتح عدة مشاريع قومية بالمحافظة، ومن أهم ما سيفتتحه الرئيس في محافظة المنوفية مدرسة فندقية جديدة لتعليم الشباب الخريجين أصول الفندقة، وتم تجهيزها بأحدث الوسائل العلمية، وأيضاً إفتتاح مستشفي شبين الكوم العسكري، والتي تقع في مركز شبين الكوم، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي مستعد أتم الإستعداد ليتفقد بعض المصانع المنشأة في مدينة السادات.

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وأكدت مصادر لموقع مصر 365 على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يقوم بافتتاح مدرسة في كفر ميت غمر، محافظة الدقهلية، وأيضاً افتتاح مستشفي ب حلوان، وافتتاح مستشفى للتأمين الصحي في محافظة بنها، وكان من المرتقب أن يزور الرئيس الإسكندرية لافتتاح مجمع مرغم، وأيضاً افتتاح المجمع الأول من جامعة زويل.

كما أشارت المصادر إلى أن سوف يرافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء رحلة الإفتتاحات هذه عدد كبير من الوزراء منهم، وزير الصحة، ووزير التعليم العالي، ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم.

ومن جهة أخرى فإنه من المعروف عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه دائماً، يعطي تعليماته بالقضاء على الفساد في جميع الهيئات الحكومية، بل وفي الدولة المصرية، وهذا يتضح لنا من خلال كلماته وحواراته التي دائماً يلقيها أثناء المؤتمرات والاحتفالات الرسمية بالدولة، وأنه يتوعد لكل من تسول له نفسه أن يقوم بالفساد أو الاختلاس أنه سوف يتم محاسبته أشد الحساب.

كما يشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً وأبداً، على أن القانون المصري والقضاء المصري العادل، لا يفرق بين وزير وغفير كلٌ أمام القانون سواء، وأن كل من يخطئ سوف يحاسب بالقانون مهما كان موقعه أو منصبه في الدولة المصرية.

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