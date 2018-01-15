الجمعية الدولية للأورام: علاج جديد للأورام بديل عن العلاج الكيماوي

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أعلنت الجمعية الدولية للأورام، عن عقد مؤتمر طبي جديد يمثل طفرة قادمة فى عالم علاج الأورام اليوم الإثنين، حيث جاء أن الجمعية قد كشفت فى إعلانها عن مؤتمرها العاشر والذي وصفته بأنه سوف يكون بمثابة ثورة جديدة في العلاج المناعي للأورام الرئة والمثانة والكلى.

كشفت الجمعية الدولية في بيانها لأول مرة عن أبرز النقاط المتعلقة بشأن هذا العلاج الجديد الذي من شأنه انتهاء عصر العلاج الكيميائي بشكل نهائي وإراحة المريض من تأثيره والبدء في العمل على إستراتيجية الوقاية من أورام الثدي بشكل نهائي وبسيط في كلا من جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى الشرق الأوسط.

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جدير بالذكر أن هذا المؤتمر الطبي سوف يعقد بحضور السيد الدكتور محمد لطيف، والذي يعمل في منصب رئيس المعهد القومى للأورام، بالإضافة إلى أنه سوف يشارك فيه الدكتورة رباب جعفر أستاذ علاج الأورام بطب قصر العيني السيد الدكتور ياسر عبد القادر، أستاذ علاج الاورام بكلية طب عين شمس، والدكتور هشام الغزالى، ومعهم ايضًا أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام، السيدة الدكتور هبة الظواهري.

من جهة أخرى، ورد في إعلان الجمعية الدولية للأورام أنه سوف يحضر هذا المؤتمر الهام السيد الدكتور ماجد أبو سعدة، والذي يعمل في منصب أستاذ أمراض النساء بطب عين شمس، وسوف يشاركه الحضور أستاذ جراحة الأورام، الدكتور عمر زكريا، برئاسة السيد رئيس الجمعية الدولية لجراحات الثدي.

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