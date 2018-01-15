“الانتقام المدمر”زوجة محافظ المنوفية هي التي قامت بتسليمه للأمن

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أكدت مصدر مسؤول لموقع مصر 365 على أنه تم القبض على محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، وهو جالساً في كارفور الإسكندرية الصحراوي وبرفقته اثنين من أهم رجال الأعمال، وتم التسجيل لهم وكانا يتفقان مع بعضهما البعض علي قطعة أرض لأحد رجال الأعمال الموجودين وكان بحوزته مبلغ 2 مليون جنيه وتم القبض عليهم في حالة تلبس تهمة الرشوة.

وتشير الدلائل إلى أن زوجة محافظ المنوفية الثانية، هي التي قامت بالإيقاع به في أيدي الجهات الأمنية، بعد أن تزوج المحافظ زوجة ثالثة عليها، من 5 أشهر، وحيث تلقت الأجهزة الأمنية أكثر من بلاغ يفيد فيه أن المحافظ يتورط في الآونة الأخيرة في قضايا فساد ورشوة، وقامت الزوجة بالاتصال بالرقابة الإدارية وأخبرت رجال الرقابة بخط سير المحافظ وتحركاته، وقامت الرقابة الإدارية بمراقبة خطوط التليفون ومعرفة مكان التواجد الذي سوف يتم فيه تسليم الرشوة إلى المحافظ، ثم قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على المحافظ ورجال الأعمال الموجودين في محل الواقعة بتهمة الرشوة والفساد.

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ومن جهة أخرى أعرب وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، عن بالغ سعادته عن الثقة البالغة من القيادات السياسية، كما أكد أنه سوف يبذل كل جهده علي مواجهة الفساد والمفسدين وأنه يسعي إلي تحسين مستوي المحليات بشكل أو بآخر، حتي تظهر المحليات بشكل حضاري دون وجود أي فساد في أي قطاع به.

و محافظ المنوفية هشام عبد الباسط يونس، من مواليد أكتوبر عام 1971، مواليد محافظة الاسكندرية، وقد أكمل ليسانس الآداب والحقوق، وحاصل على دكتوراه فى القانون الإداري، كما تولى منصب رئاسة مدينة السادات في عام 2007، ثم تولى منصب نائب رئيس مجلس مدينة بركة السبع، وحصل محافظ المنوفية على العديد من الدورات التدريبية، ومن أهمها دورة في أعمال الرقابة وتقييم الأداء.

وفي الأيام الأخيرة قرر محافظ المنوفية إحالة نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز منوف، ومندوب الإيرادات و كاتب مشتريات إلى النيابة الإدارية، ووقفهم على العمل لمدة احتياطية حتى تنتهي التحقيقات، وذلك لمخالفتهم اللوائح وقوانين العمل، وآخر قرار اتخذه محافظ المنوفية هو أنه عفي ملاك اكشاك شارع مصر من رسوم الإيجار مدة 6 أشهر.

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