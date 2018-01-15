“السيسي” يفتتح عدد من المشروعات في “مدينة السادات” اليوم

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تابع موقع مصر 365 استقبال مدينة السادات بالمنوفية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذي يقوم بزيارة تفقدية إلى عدد من المصانع القائمة في “المنطقة الصناعية”، وتسليم المرحلة الأولى من “مشروع مصنعك” كما سيقوم رئيس الجمهورية بتسليم وحدات من مشروعات الإسكان الاجتماعي للحاجزين فيها.

وقد أعلنت مصادر أمنية عاملة في مديرية أمن محافظة المنوفية أنه تم العمل على نشر العديد من الكمائن الأمنية في مداخل المدينة وخارجها، والعمل على تشديد الحراسات الأمنية على الطريق الصحراوي ما بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية والذي يمر أمام مدينة السادات، في إطار زيارة الرئيس التفقدية على مدينة السادات بالفيوم.

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وأعلن رئيس جمعية مستثمري السادات “عرفات رشاد” أن مجلس إدارة الجمعية سوف يقوم على مرافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته إلى مدينة السادات والتي تمثل انطلاقة جديدة في مجال الاستثمارات في مدينة السادات ليتم وضعها على خريطة الاستثمارات في الدولة المصرية ، وأشار أن المنطقة الصناعة تتضمن مليارات الاستثمارات ويعمل بها آلاف العمال من داخل مدينة السادات ومن خارجها.

وتعد زيارة الرئيس “عبدالفتاح السيسي” إلى محافظة المنوفية هي الزيارة الأولى له ليتم تسليم مشروع “مصنعك” الذي يتكون من مائتين وستة وتسعين مصنع صغير في المنطقة الصناعية بمدينة السادات وتبدأ مساحة المصنع من ثلاثمائة متر وحتى ألف متر.

كما تتضمن زيادة الرئيس على مدينة السادات زيارة تفقدية إلى مصانع الشركة الرباعية للغزل والنسيج إلى جانب زيارة مصنع بشاي للحديد والصلب، ومصنع أيفرجرو للأسمدة، إلى جانب تسليم عدد من وحدات مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة السادات.

ويرافق الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارته إلى مدينة السادات بالمنوفية عدد من الوزراء والمسؤولين في محافظة الفيوم، وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير “بسام راضي” ان الرئيس يقوم كل أسبوع بزيارة إلى محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية من أجل افتتاح عدد من المشروعات ليتم افتتاحها عبر “الفيديو كونفرانس” في جميع المحافظات المصرية.

وأضاف السفير “بسام راضي” أن استراتيجية رئيس الجمهورية تتمثل في النهوض بمصر، والعمل على استغلال الطاقات والعمل على دفع عجلة التنمية في جميع المجالات، وأكد أن المسألة هي وقت وسوف يشعر المواطن المصري بحالة من التحسن الكبيرة في جميع المجالات.

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