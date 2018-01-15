“وزير التنمية المحلية الجديد” يعلن رفضه انتقال الصعايدة إلى القاهرة

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان وزير التنمية المحلية الجديد اللواء “أبو بكر الجندي” رفضه انتقال المواطنين القاطنين في صعيد جمهورية مصر العربية إلى محافظة القاهرة قائلاً “إن المؤشرات تدل على تراجع حظ صعيد مصر في فرص التنمية مقارنة بالأقاليم الأخرى”.

وأشار اللواء “أبو بكر الجندي” أنه يجب أن يتم توجيه الاهتمام وكذلك الأولوية إلى صعيد الدولة المصرية، واعلان عن رفضه هجرة المواطنين القاطنين في الصعيد للعمل في محافظة القاهرة، وأشار أنه يرغب في العمل على توفير فرص عمل مناسبة للجميع في محافظاتهم.

Advertisements

وأضاف اللواء أبو بكر الجندي قائلاً “الصعايدة بييجوا يعملوا عشوائيات هنا في القاهرة، أنا نفسي يركبوا القطر تاني ويرجعوا الصعيد”، وأشار أنه سوف يستفيد من الإحصاءات الصادرة عن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” من أجل متابعة عمله في وزارة التنمية المحلية.

وأعلن أبو بكر الجندي أن عمله كمدير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمدة ثلاثة عشر سنة إلا ثلاثة أشهر سوف يفيده وبشكل كبير في منصبه الجديد، وأشار أن التعداد الأخير وهو أكبر مشروع جهاز التعبئة العامة والإحصاء كان تحت شعار “تعددنا مستقبلنا” يعني كل البيانات التي كان تستهدف المجتمع وتشريح المجتمع سواء سكان أو ظروف سكنية أو مباني أو منشآت.

وأشار أبو بكر الجندي كان الغرض من التعداد الأخير أن يفيد متخذي القرار من أجل استخدام الخدمات المتاحة بأفضل استخدام لتحقيق خدمة أفضل، وأضاف أن جميع البيانات تسكن كل وجدانه، وأشار أن البيانات تشير إلى كل مسؤول أين يضع امكانياته لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

وأشار اللواء “أبو بكر الجندي” أن جميع بيانات التنمية تشير إلى أن صعيد جمهورية مصر العربية هو الأقل في التنمية وفرصه وحظوظه على مدار السنوات السابقة حيث أن حظه في التنمية متراجع عن كل الأقاليم، وأشار أن البيانات تشير إلى أن الأولويات سوف يتم تخصيصها إلى الصعيد والخدمات الأكثر إلحاحاً وعلى رأسها الصرف الصحي.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن قرى الصعيد لا يتعدد نسبتها اثنى عشر في المئة من القرى التي يتوفر فيها خدمات الصرف الصحي، وأضاف أن هذا مؤكد مع السادة المحافظين الذين يبذلون الجهد، ومع مجلس الوزراء بالكامل على تحسين الخدمات في الصعيد.

أقرا المزيد “السيسي” يفتتح عدد من المشروعات في “مدينة السادات” اليوم